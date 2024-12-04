3 способа встретить волшебный Новый Год

Новый год – время волшебства, радости и незабываемых впечатлений. Для тех, кто хочет встретить этот праздник особенно ярко и необычно, мы подготовили подборку уникальных предложений от нескольких отелей. Будь то круиз по зимней Москве-реке, спа-отдых в атмосфере старинной усадьбы или погружение в мир русских сказок - каждый найдет для себя идеальный вариант.

Новогодний круиз

Знаете, что в новый 2025-ый год можно элегантно вплыть на белоснежной яхте, зажигательно танцуя на фоне заснеженных берегов Москвы-реки и салютуя бокалом ослепительно нарядной столице?

Именно так Radisson Collection Hotel, Moscow предлагает отпраздновать наступление Нового года: в ночь с 31 декабря на 1 января отправиться в круиз по Москве-реке на яхте Radisson Royal с пятизвёздным сервисом, развлекательной программой, безлимитным баром и угощением от победителя премии Russian Hospitality Awards в номинации «Лучший шеф-повар отеля» Александра Тинякова.

Также всем участникам заплыва легендарный отель обещает розыгрыш призов и предоставит скидку на проживание. Забронировать круиз можно здесь.

Снежное умиротворение

Прогуляться по заснеженному парку, насладиться атмосферой праздника, загадать самые заветные желания и провести СПА-выходные можно не выезжая далеко за пределы Москвы.

Провести экспресс-перезагрузку и прийти в себя можно в отеле Palmira Garden, где все продумано для идеального отдыха. В нескольких километрах от Москвы вас ждут зимний парк и прогулки по Усадебному комплексу 19 века Тимохово-Салазкино, эргономичные комфортные номера, панорамный акватермальный комплекс с бассейнами и банями, СПА-программы с набором процедур и специально разработанным меню. Кстати, не забудьте заглянуть в солнечный фотарий, ведь московская зима совершенно не радует количеством солнечных дней, а здесь всего за 40 минут вы сможете получить дневную норму витамина D. Лучше, конечно, заранее записаться на целый курс, пока вы неспешно отдыхаете в отеле.

Новый год здесь встретят с программой «Седая ночь» от команды TIMBIGFAMILY и кавер-проектом D Music Band. Но какой праздник без гастрономических изысков и веселья? Все новогодние праздники команда отеля будет устраивать тематические вечеринки, ждать юных гостей на новогоднюю Елку в Усадьбе, устраивать уличные гуляния и радовать гостей разнообразием блюд в ресторанах и барах.

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Путешествие в русскую сказку

Встретить Новый год в «Волшебном Лукоморье» приглашает загородный отель AZIMUT Парк Отель Переславль в Ярославской области – недалеко от национального парка «Плещеево озеро».

Гостей ждет незабываемое путешествие по волшебной стране с любимыми сказочными героями. Новогодняя ночь начнется с welcome-фуршета с безлимитным игристым вином. Праздничный банкет в залах «Жар-птица», «Переславль-Залесский» и «Самобранка» порадует гостей известными и авторскими блюдами от бренд-шефа.

Насыщенная развлекательная программа включает выступления артистов, увлекательные шоу, дискотеки и уличные гуляния. Гости смогут насладиться световым шоу, магическими фокусами, танцевальными номерами шоу-балета и выступлением кавер-группы. Запланирован розыгрыш сертификатов на проживание в сети AZIMUT, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а также веселый флешмоб.

Для маленьких гостей будет работать детская игровая зона с аниматорами. Завершится праздничная ночь караоке в зимнем шатре и красочным новогодним салютом. Отель обещает сказочную и семейную атмосферу на протяжении всех новогодних праздников.