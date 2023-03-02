4 маршрута для автопутешествия и автомобили, на которых туда стоит отправиться: выбираем вместе с Autospot

Очередная подборка от наших экспертов: 4 лучших маршрута для путешествия на автомобиле. Эксперт компании Autospot дополнил наш список – к каждому маршруту рекомендуют машину, которая подойдет для такой поездки (и которую можно купить прямо сейчас). Autospot – сервис, который позволяет купить автомобиль, найти самые выгодные цены на ТО, получить секретные скидки, записаться в техцентр (и все это – сделав всего пару кликов на сайте).

Эксперт Autospot: Денис Проскурин, директор по продукту

Денис Проскурин

4 лучших маршрута для путешествия на автомобиле по версии Russian Traveler

1. Нильмогуба (Карелия)

Иван Дементиевский

Рассказывает фотограф Иван Дементиевский



«Маленькая деревушка среди лесов. После асфальтовой трассы некоторое время нужно ехать по грунтовой дороге. Среди этой карельской глуши много всего происходило и происходит. Здесь подводный фотограф Виктор Лягушкин делал свои подводные выставки.



Сюда приезжали сотрудники Института проб­лем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, чтобы проводить свои исследования. Здесь москвич Михаил Сафонов возводит новые домики своего дайвинг-центра. Ну и дайверы со всей России приезжают сюда за погружениями (погрузиться можно, как зимой, так и летом). А еще здесь вполне реально увидеть северное сияние – я не раз его тут снимал».

На какой машине отправиться?

Geely Atlas Pro

Денис Проскурин: «Природа Карелии богата пейзажами и локациями, которые хочется посетить. Чтобы ничего этому не помешало, нам нужен полноприводный высокий внедорожник, такой, как Geely Atlas Pro. Он довольно вместительный – влезет оборудование для дайвинга. Еще он комфортный, можно взять с собой подругу, чтобы потом фотографировать ее под водой. Цена Geely Atlas Pro на Autospot.ru — от 1 713 900 рублей, с учетом скидки 1 300 000 рублей при кредите и трейд-ине. Ну, а ТО-1 со скидкой 30% стоит от 11 063 рублей».

2. Смоленское поозерье

Рассказывает Антон Зоркин, главный редактор сайта rtraveler.ru

«В окружении густых лесов расположились 35 озер ледникового происхождения. Самое большое из них, Сапшо, Николай Пржевальский называл „маленьким Байкалом“. Летом туда приезжают купаться, рыбачить и ходить на байдарках или сапбордах, а осенью погода больше располагает к прогулкам по экотропам. Доехать можно, кстати, вполне комфортно по трассе Москва-Смоленск. Зимой тут тоже есть, чем заняться – например, смотреть зубров. Эти огромные животные еще недавно были на грани исчезновения, но не так давно их популяцию стали восстанавливать – в том числе, создав в Смоленском поозерье, особо защищенную территорию».



На какой машине отправиться?

Haval Jolion

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Денис Проскурин: «Маршрут из Москвы идет сюда по относительно хорошей дороге, поэтому особых внедорожных качеств от автомобиля не требуется. Главное - комфорт и экономичность на трассе. Поэтому берем Haval Jolion. Компактный, высокий, вместительный, доступный с полным приводом. Haval Jolion на Autospot.ru стоит от 1 101 000 рублей за базовую комплектацию на МКПП и от 1 119 000 за версию на АКПП. ТО-1 обойдется в 8 766 рублей в Москве (рекордная скидка 68% через Autospot)».

3. Терский берег (Мурманская область)

Фото: Антон Зоркин

Рассказывает Антон Зоркин, главный редактор сайта rtraveler.ru

«Терский берег Белого моря — места с удивительной атмосферой. Во-первых, сюда нельзя доехать на поезде, а асфальтовая дорога тоже кончается довольно быстро. Во-вторых, если хочешь увидеть все самые красивые места, то нужно помнить, что ближайшая заправка в ста, ста пятидесяти, ну и так далее километрах. Нужно тащить с собой канистры с топливом.



Еще тут почти нет мобильной связи — только рядом с деревнями. За поселком Умбой асфальтовая дорога кончается и начинается грейдер, по нему можно добраться до Аметистового берега (сто лет назад тут добывали аметисты, сегодня можно найти камни с фрагментами породы), а если позволит время, то стоит доехать до деревни Кузомень, которая стоит на песках: здесь можно увидеть самые настоящие северные дюны».

На какой машине отправиться?

Lada Niva Travel

Денис Проскурин: «Самая сложная и дальняя дорога в нашей подборке. Значит, нужен самый проходимый и неприхотливый авто. Здесь нам отлично подойдет автомобиль с соответствующим названием – Lada Niva Travel. От одноклассников его отличают экономичность, выносливость и доступность всех запчастей. Lada Niva Travel на Autospot.ru — от 909 010 рублей за версию Classic (с учетом скидки при приобретении в кредит). ТО-1 при записи через Autospot к официальному дилеру — от 9 400 рублей».

4. Дельта Волги (Астраханская область)

Фото: Андрей Каменев

Рассказывает Антон Петров, фотограф

«Дельта Волги – самая большая речная дельта в Европе. Принято считать, что она начинается в месте, где от русла отделяется рукав Бузан (46 километров к северу от Астрахани). Настоящий рай для любителя природы. При этом есть вполне себе хорошая инфраструктура. Реки и ерики образуют водную транспортную систему, по которой постоянно снуют моторные лодки. В Астрахани рыбачат по-разному. На основном русле, на ямах, ловят сома, в ериках (протоках Волги) — жереха и судака. А чтобы поймать щуку, окуня или красноперку, отправляются обычно к знаменитым волжским «раскатам» — мелководью, поросшему водорослями».

На какой машине отправиться?

Chery Tiggo 7 Pro

Денис Проскурин: «Южные направления и Chery Tiggo 7 Pro созданы друг для друга! На данный момент автомобиль представлен с одним вариантом двигателя и только на переднем приводе, зато он обладает просторным салоном, легко вмещающим всю семью. Ну, а еще у Chery Tiggo 7 Pro вместительный багажник, а в некоторых комплектациях есть полностью панорамная крыша. Chery Tiggo 7 Pro на Autospot – от 1 769 900 рублей (с учетом скидки при кредите и трейд-ине). ТО-1 при записи через Autospot к официальному дилеру — от 9 340 рублей, скидка 32%».

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