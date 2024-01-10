4 музея современного искусства, достойных посещения

Собрали несколько неочевидных музеев современного искусства с впечатляющими коллекциями, которые стоит посетить.

Russian Traveler №5(9) 2023 читать этот номер

1 MOCA Bangkok (Бангкок, Таиланд)

Спроектированное тайским архитектором для экспозиции тайского же (но не только) современного искусства здание MOCA Bangkok представляет собой огромный куб. На его пяти этажах представлена тщательно отобранная кураторами коллекция живописи, изваяний, инсталляций и медиаарта от лучших художников и скульпторов Королевства, – в Европе такого точно не увидеть.

Из сокровищ музея особенно выделяется грандиозный триптих «Три царства» (рая, земной жизни и ада) от Сомпопа Будтарада, Паньи Виджинтанасарна и Пратипа Качабуа. Также на территории этого частного музея, принадлежащего миллиардеру, собирателю и меценату Бунчаю Бенчаронгкулу, работают кафе и сувенирный и книжный магазины.

2 MONA (Хобарт, Австралия)

Фото: MONA (Хобарт, Австралия)

Тасманийский MONA – тоже частный музей, принадлежащий миллиардеру Дэвиду Уэлшу. Это многоэтажный лабиринт из выдолбленных в скальной толще тёмных залов, коридоров и гротов с музыкальной подсветкой и световыми эффектами. У сюрреалистических артефактов, концептуальных объектов и инсталляций нет описаний, но на входе каждому посетителю выдают смартфон с предустановленным приложением, которое по GPS определяет местоположение и предлагает ознакомиться с информацией о каждом, посмотреть видео или узнать мнение о нём самого Уэлша.

Особый акцент в экспозиции сделан на темах телесности, любви и секса, свободы и смерти. Так, в подвешенных к потолку и соединённых друг с другом при помощи труб колбах «Профессиональной клоаки» воссоздан процесс переваривания еды.

3 PERMM (Пермь, Россия)

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Фото: PERMM (Пермь, Россия)

В коллекции музея современного искусства PERMM, открывшегося 15 лет назад в рамках Пермской культурной революции, более 1500 арт-объектов. Пожалуй, больше всего выделяются работы круга художников «Русское бедное» – Александра Бродского, Анатолия Осмоловского, Ольги и Александра Флоренских и других.

Здесь регулярно организуют эффектные временные выставки и зрелищные перформансы, случаются образовательные проекты для детей и взрослых, а благодаря проводимой музеем долгосрочной программе паблик-арта в разных частях Перми появились необычные объекты современного искусства – например, знаменитая надпись «Счастье не за горами» Бориса Матросова или «Пермские ворота» Николая Полисского.

4 Istanbul Modern (Стамбул, Турция)

Фото: Istanbul Modern (Стамбул, Турция)

Долгожданное открытие спроектированного легендарным архитектором Ренцо Пьяно нового здания Istanbul Modern на босфорской набережной Каракёй открыло второе дыхание первому в стране Музею современного искусства – он был основан почти 20 лет назад в одном из местных торговых складов. Каждая галерея в напоминающей многопалубный лайнер и наполненной воздухом и светом постройке словно путешествие по беспрестанно меняющейся Турции. I

stanbul Modern – важная площадка для демонстрации работ выдающихся турецких художниц. Среди них – «Арена солнца» от абстракционистки Фахронисы Зейд.