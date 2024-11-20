4 направления для волшебного путешествия на зимние каникулы

Новый Год – время чудес. Одним из таких чудес вполне может стать перелёт в погоне за приключениями! Всего несколько часов – и вот виды из окна уже совсем другие, а за воротами аэропорта вас ждут неизведанные улочки и незабываемые впечатления. Вместе с «Уральскими авиалиниями» мы взяли самые популярные новогодние маршруты авиакомпании: рассчитанные на путешественников с разными предпочтениями, они позволят выбрать идеальное направление для зимней поездки.

Стамбул, Турция

Вечерний Стамбул Фото: Олег Феофанов / фотохостинг Russian Traveler

Стамбул часто называют городом контрастов (и котиков). И правда, здесь Европа встречается с Азией, Запад идет рука об руку с Востоком, а древность гармонично сочетается с современностью. Прогуливаясь по улочкам Стамбула, вы будто перемещаетесь между эпохами и культурами.

Обязательно посетите Цистерну Базилику VI века. Это древнее подземное водохранилище, которое недавно открылось после реконструкции. Теперь оно удивляет не только своими масштабами, но и «умной» системой подсветки, меняющей «картинку» каждые пару минут. А еще здесь можно увидеть статуи и арт-объекты современных художников, отражающиеся в воде. Еще одна необычная достопримечательность – Цистерна Феодосия. Ей уже 1600 лет, а недавно она превратилась в подземный кинотеатр с 360-градусным 3D-мэппингом. Под восточную музыку на стены и колонны проецируются сцены из истории Стамбула, ажурные узоры и арабская вязь.

Конечно, нельзя пропустить дворец Топкапы с роскошными садами и залами гарема, Голубую мечеть и мечеть Айя-София. А в Музее современного искусства Istanbul Modern, открывшемся в новом здании, вас ждет путешествие по меняющейся Турции через работы выдающихся художников.

Один из must-do в Стамбуле – прокатиться на пароме с европейского берега на азиатский. Выберите маршрут Бешикташ-Ускюдар, чтобы полюбоваться силуэтами Топкапы, Айя-Софии, Босфорским мостом и дворцами. Ну и какой же Стамбул без сытной и вкусной турецкой кухни!

«Уральские авиалинии» летают в Стамбул из Москвы, Екатеринбурга и Сочи (причем количество рейсов недавно увеличилось). Для въезда в Турцию россиянам нужен только загранпаспорт, так что собирайте чемоданы – сказочный город на границе двух частей света ждет вас!

Калининград, Россия

Остров Канта зимой, Калининград Фото: Максим Смоляк / фотохостинг Russian Traveler

Если устали от бешеного ритма мегаполисов, отправляйтесь в Калининград. Жизнь в этом городе на берегу Балтики размеренная и спокойная. Местные никуда не спешат, и вы тоже быстро забудете о суете и начнете наслаждаться неторопливыми прогулками. Особенно здорово и душевно здесь в канун Рождества и Нового года.

Город, который ранее назывался Кенигсбергом, удивительным образом сочетает в себе европейский шарм и что-то родное для каждого российского туриста. О средневековом прошлом напоминает «Рыбная деревня» – квартал в стиле фахверк на месте старинного рыбного рынка. Здесь можно не только полюбоваться яркими домиками, но и отведать вкусной рыбы в уютных ресторанчиках.

Главный символ европейского наследия Калининграда – Кафедральный собор, чудом уцелевший в потрясениях XX века. Он удивляет своей строгой красотой и компактностью. У его стен покоится великий философ Иммануил Кант. А на острове Канта, где расположен собор, часто проходят музыкальные фестивали и ярмарки.

Не пропустите и многочисленные музейные площадки Калининграда. Например, в Музее Мирового океана вас ждут гигантский кальмар, скелет кашалота, морская техника и научно-исследовательские суда «Космонавт Виктор Пацаев» и «Витязь», а в Музее марципана можно отведать знаменитых сладостей из миндаля. Впечатлений хватит на несколько визитов!

«Уральские авиалинии» летают в Калининград из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Город с европейским шармом и удивительной атмосферой уже ждет вас в гости!

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Пекин, Китай

Пекин Фото: Unsplash

В этом году в новогодние праздники путешественники особенно часто выбирают Китай. И неудивительно – зимний Пекин может похвастаться целым калейдоскопом впечатлений.

Обязательно посетите символы китайской цивилизации: Великую Китайскую стену, Храм Неба и Запретный город. Запретный город – огромный дворцовый комплекс, резиденция китайских императоров на протяжении пяти веков. Сейчас это музей, где можно часами бродить по бесчисленным залам, дворикам и переходам, изучая богатые коллекции предметов искусства, мебели, одежды и утвари императорского двора. Прикоснитесь к тысячелетней истории и культуре Поднебесной, которая и сегодня поражает воображение.

Но Пекин – это не только история. Современный город удивляет своими масштабами и футуристической архитектурой, а также может предложить немало экзотических и не очень гастрономических удовольствий. Обязательно попробуйте здесь ту самую утку по-пекински, горячий суп с лапшой, цзяоцзы (китайские пельмени, которые прочно ассоциируются с Новым Годом) и другие блюда, особенно вкусные в холодное время года. Также загляните на шумные рынки, где можно попробовать уличную еду и проникнуться атмосферой города.

«Уральские авиалинии» летают в Пекин из Екатеринбурга. Для въезда в Китай россиянам нужна виза, которую можно оформить в посольстве или визовых центрах.

Самарканд, Узбекистан

Площадь Регистан в Самарканде Фото: Игорь Антипов / фотохостинг Russian Traveler

Самарканд – город, через который когда-то проходил легендарный Шелковый путь. По пескам пустынь, горным хребтам и зеленым оазисам тянулись караваны, груженые специями, шелками, коврами и самоцветами. И сегодня Самарканд готов вновь удивить путешественников роскошной архитектурой и восточным гостеприимством.

Большинство достопримечательностей города относятся к эпохе Тамерлана и его потомков (XIV–XVI века). Завоеватель сделал Самарканд столицей своей империи, и в это время здесь строились грандиозные дворцы, мечети, мавзолеи. Мечеть Биби-Ханым, названная в честь любимой жены правителя, поражала современников куполом, который сравнивали с небесами, и аркой портала, напоминавшей Млечный Путь. А в мавзолее Гур-Эмир с лазурным куполом, золотым потолком и богато изукрашенными стенами, покоится сам великий Тамерлан со своими близкими.

Самарканд расцвел и как центр науки при внуке Тимура – Улугбеке. Он построил медресе, ставшее главным учебным заведением мусульманского мира. Позже рядом появились еще два — Шер-Дор и Тилля-Кари. Этот архитектурный ансамбль на площади Регистан включен в список ЮНЕСКО и считается главным архитектурным символом Самарканда. Но это не просто музей — здесь часто проходят концерты и работают лавочки ремесленников. Площадь живет своей особой жизнью, а особенно эффектно она смотрится вечером, когда включается подсветка.

Не забывайте и про базары – главным из них в Самарканде можно смело назвать Сиабский базар, где найдутся сухофрукты, свежие лепешки, сладости, узорные шелка, чеканные кувшины, расписные пиалы и многие другие товары, которыми славится Узбекистан,

«Уральские авиалинии» летают в Самарканд из аэропорта Жуковский, Сочи и Екатеринбурга. Гражданам России для поездки в Узбекистан на срок до 90 дней виза не нужна. Прикоснитесь к наследию Шелкового пути в многоцветном древнем городе!

Авиабилеты в Стамбул, Калининград, Пекин и Самарканд можно найти на сайте авиакомпании.