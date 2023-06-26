479 километров – на новом TANK 500

Проехали 479 километров дорог по Ленинградской области, чтобы протестировать новый рамный внедорожник TANK 500. Проехали по бездорожью, выехали на Финский залив и углубились в живописные леса: рассказываем и показываем, как это было.

Первая остановка на нашем маршруте – на автодроме «Игора Драйв». Хотя TANK 500 и вовсе не гоночный автомобиль, само место посмотреть было очень интересно. Автодром спроектировал Герман Тильке, автор многих трасс Формулы 1. Здесь же, на территории, расположился музей ретромобилей. Тут множество интересных моделей — от Ford Model T — первого конвейерного автомобиля в истории и до прародителя современного «Гелендвагена» — Mercedes-Benz G3А.

Ну а дальше мы отправились в TANK OFFROAD PARK, чтобы попробовать внедорожные качества нашего TANK 500. Здесь созданы искусственные копии самых частых препятствий, которые могут встретиться нам в жизни во время поездок. Например, вот такой брод.

Среди других испытаний, которые удачно прошел наш TANK 500: «брод», «боковой уклон», «препятствия из бревен», «мост из стволов деревье», «верблюжий горб» (диагональное вывешивание).



Проезжать препятствия TANK 500 помогает дорожный просвет 224 мм, глубина брода, который можно пересечь – до 800 мм.



Несмотря на внушительные габариты, у внедорожника такие вот характеристики поворота: угол въезда 29,5°, а угол съезда 24°. Ну а для тяжелых условий предусмотрен понижающий ряд в трансмиссии и блокировки обоих межколесных дифференциалов.

В TANK 500 есть отличная, на наш взгляд, функция «танкового разворота» (Tank turn). При ее активации подтормаживаются отдельные колеса, что позволяет заметно сократить диаметр разворота по сравнению с разворотом классическим. Это особенно ценно, например, в лесу или среди камней. Другая удобная опция – «прозрачный капот»: с помощью фронтальной видеокамеры водитель в режиме реального времени видит то, что происходит под передними колесами и угол их поворота.

После внедорожнего вождения, отправились путешествовать по дорогам Ленинградской области, проложенных среди живописных лесов. Кстати, за тишину в салоне отвечают не только элементы традиционной шумоизоляции, но также стекла увеличенной толщины и система активного шумоподавления.

Реклама

Выглядит TANK 500 монументально: между полностью светодиодными фарами – вертикальная хромированная решетка радиатора. Колеса — литые диски диаметром 19 дюймов и шины размерности 265/55. Это первый автомобиль из Китая, который предлагается с двигателем конфигурации V6 и двойным турбонаддувом. Его мотор развивает 299 л. с., а максимальные 500 Нм крутящего момента доступны уже с 1500 об/мин.

Следующая точка на нашем маршруте – Выборг. Среди главных архитектурных жемчужин тут особенно ярко сверкают Старая ратуша, костел Святого Гиацинта и, конечно, Выборгский замок, основанный в конце XIII века. Архитектурной доминантой замка, да и всего города, как и семь столетий назад, остается башня Святого Олафа, названная в честь крестителя Скандинавии.



На остановках рассматриваем наш TANK 500 изнутри. Цифровая комбинация приборов диагональю 12,3 дюйма позволяет выбирать дизайн и набор отображаемых данных.



По центру панели установлен дисплей мультимедийной системы. Его диагональ — 14,6 дюйма. Что особенно важно, как нам кажется, при этом сохранены физические кнопки на консоли, руле и самой панели!

Впечатления от автомобиля

TANK 500 при всех своих продвинутых внедорожных качествах отнюдь не производит впечатления утилитарной машины для бездорожья: это очень комфортный автомобиль для путешествий, в том числе и на дальние расстояния.