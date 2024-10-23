5 лучших нетуристических мест для идеального осеннего отдыха

Здесь можно насладиться красотой природы в уединении с ней.

Осень – словно передышка между насыщенным летом и активной зимой с её весёлыми праздниками и каникулами. Вот и осенние поездки особенные: тихие, с минимумом суеты и максимумом желания спокойно гулять по городу или неторопливо изучать что-то новое. Russian Traveler вместе с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip выбрали пять мест в России, где можно поймать идеальный осенний вайб и при этом не потеряться в толпе туристов.

1. Поленово, Тульская область

Помните картину «Золотая осень» Василия Поленова, по которой когда-то писали сочинение в школе? Изгиб широкой реки, чуть нахмуренное небо и золотой лес, уходящий к горизонту. В третьем классе мало кому удавалось по-настоящему оценить её красоту, зато сейчас так и хочется прогуляться по тропинке, которая вьётся на переднем плане.

А что, собственно говоря, вас останавливает? Выбирайте ясный день и приезжайте в усадьбу художника, расположившуюся в деревне Страхово Тульской области. Здесь вас ждут большой дом, мастерская с необычным названием «Аббатство», симпатичный Кошкин домик, в котором когда-то играли дети художника, и ещё несколько строений. Все вместе они образуют музей-заповедник «Поленово». Осенью тут особенно живописно: большинство зданий построены в нехарактерном для центральной России стиле фахверк, и гладкие белые стены с контрастными балками очень красиво смотрятся на фоне жёлто-оранжевой листвы. По ухоженному парку между домами приятно гулять, а если погода испортится, всегда можно провести время на экскурсии или пообедать в местном кафе. А тот самый вид с картины ищите ближе к берегу Оки.

Как добраться: из Москвы удобнее всего ехать на машине по Симферопольскому шоссе, расстояние от МКАД 120 км. Также можно добраться на электричке с Курского вокзала до станции Тарусская, а там пересесть на автобус №113 до остановки «Музей-заповедник».

2. Павловск, Ленинградская область

В окрестностях Петербурга множество привлекающих туристов городов и посёлков. На ум сразу приходят Царское Село, Петергоф, реже Кронштадт и Гатчина. Павловск с его меланхоличным парком с античными статуями и беседками-ротондами вспоминают реже. Обычно сюда едут посмотреть на Павловский дворец в стиле неоклассицизма — сегодня тут расположен музей с отличной коллекцией живописи.

Но если погода позволит, лучше отправляйтесь бродить по тенистым аллеям парка. Тут можно часами рассматривать античные статуи и руины амфитеатра, читать надписи на камнях семейной усыпальницы, фотографировать ажурные мостики и кормить доверчивых белок. И обязательно дойдите до «Конца света» ― самого отдалённого от главного входа обелиска.

Как добраться: Павловск находится в 30 км от Санкт-Петербурга, и туда можно доехать на машине или на электричке с Витебского вокзала (до платформы Купчино, откуда до парка всего 5 минут пешком).

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3. Себеж, Псковская область

Этот небольшой город в Псковской области всего в 23 км от границы с Латвией вас удивит. Он непохож на провинциальные российские города центральной части России, здесь скорее прибалтийская атмосфера: ухоженные тенистые улицы, хорошо сохранившиеся старинные здания, свежий воздух и потрясающий вид на озёра (тут их два — Себежское и Ороно). Туристы сюда добираются редко, а посмотреть есть на что.

Исторический центр Себежа крошечный, и при желании его можно обойти за пару часов, но мы готовы поспорить, что вы с удовольствием проведёте здесь целый день. Он расположился на узком полуострове, выходящем в Себежское озеро. Улица Пролетарская, когда-то носившая имя Петра Великого, сохранила свой исторический облик — и особняки с особой каменной кладкой, и купеческие лавки, и аккуратная липовая аллея. Дойдите до собора Рождества Христова и осмотрите город с его колокольни. Кстати, в городе родился актёр Зиновий Гердт — его памятник можно найти в городском парке. Ещё стоит прогуляться по набережным, покормить наглых чаек и полюбоваться водным простором. Вам наверняка захочется вернуться сюда в тёплое время года, когда по озеру можно покататься на сапе или лодке.

Недалеко от города находится Себежский национальный парк с несколькими маршрутами, можно даже повторить часть водного пути из варяг в греки.Главное, не забудьте заранее получить разрешение на посещение парка в визит-центре Себежа (это можно сделать во время прогулки по городу).

Как добраться: Себеж находится в 600 км от Москвы, доехать можно на поезде, идущем до Риги, выйдя на Себежском вокзале. В пути около 10 часов 30 минут.

4. Чеченская Республика, озеро Кезеной-Ам

Чуть мистики и легенд, много тишины и покоя — вот каково самое большое озеро на Северном Кавказе. Сюда приезжают те, кто устал от суеты и шума городов и хочет провести пару дней на природе, любуясь водоёмом.

Кезеной-Ам (варианты названий — Казеной-ам, Кезенойам) — озеро удивительное. Впечатление от этих мест зависит от погоды. В солнечные дни вы будете поражены цветом воды, который меняется от ярко-синего до насыщенно-бирюзового. А хмурой осенью красота становится мрачно-меланхоличной. Ещё один плюс — благодаря окружающим горам здесь почти не бывает ветров, так что можно спокойно сидеть на берегу, любуясь водной гладью, отражающей небо, и размышляя о вечном. Отдельно отметим, что Кезеной-Ам — объект природного наследия региона, поэтому озеро охраняется государством, и тут удалось сохранить уникальную местную флору и фауну. Например, только здесь водится эйзенамская форель, а обитающие в регионе аполлоновские бабочки (к сожалению, увидеть их можно только летом) свидетельствуют о невероятно чистом воздухе и отличной экологии.

Для туристов на озере есть вся необходимая инфраструктура: в сезон можно кататься на лодках и катамаранах, исследовать берега на велосипедах и квадроциклах.

Как добраться: до Кезеной-Ама можно добраться из Грозного или Махачкалы. Дорога из Грозного короче, всего 90 км, но последние 30 идут по серпантину. Из столицы Дагестана ехать 200 км, но зато по дороге можно посмотреть достопримечательности (правда, в конце тоже будет серпантин — всё-таки озеро в горах).

5. Республика Татарстан, Елабуга

Говорим «Татарстан», думаем «Казань», в крайнем случае «Свияжск» или «Болгар». А как насчёт уютной Елабуги? В этом небольшом тихом городке много достопримечательностей, так что в плохую погоду можно провести целый день, переходя из одного музея в другой. Например, здесь есть особняк Ивана Шишкина, усадьба Надежды Дуровой (той самой женщины-офицера, ставшей прообразом героини фильма «Гусарская баллада») и Елабужский государственный музей-заповедник. В его состав входит и небольшая экспозиция в доме местного кузнеца, где Марина Цветаева провела последние 10 дней своей жизни. Поэтесса умерла именно в Елабуге, и её скромную могилу можно посетить на местном кладбище (отметим, что никто до конца не знает, тут ли похоронена Цветаева, существует ещё две версии).

А если будет ясно и солнечно, гулять по Елабуге — отдельный вид удовольствия. Это идеальный пример провинциального уездного города, с ухоженными улицами и отреставрированными особняками. Пройдитесь по очаровательной Казанской улице, полюбуйтесь на Шишкинские пруды и окунитесь в историю Чёртова городища (говорят, в этих местах жил дракон, на съедение которому отдавали врагов).

Как добраться: от Казани до Елабуги 200 км, доехать можно на рейсовом автобусе или такси. Дорога займёт около 3 часов. Также можно долететь до Нижнекамска, а из аэропорта доехать до Елабуги на такси за 40 минут.