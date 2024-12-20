5 направлений для отдыха этой зимой

Если постоянный холод и снег вас угнетают, пора подумать о побеге в теплые края. К тому же, выбор популярных курортов, куда летают прямые рейсы из Москвы и других городов России, довольно впечатляющий.

Таиланд

Фото: Unsplash

Одно из самых востребованных направлений для новогодних праздников и зимних каникул. В декабре и январе на курортах Таиланда вполне комфортная погода: температура и воздуха, и воды держится на отметке +28-30С. Дождей в это время мало, но даже если кратковременный ливень все же случится, он едва ли испортит отдых.



Туристы со всего мира любят Таиланд не только за красивые пляжи, но и за гастрономическое разнообразие. Здесь можно попробовать аутентичные блюда из свежих морепродуктов (вспомнить хотя бы легендарный том ям )и насладиться сочными сезонными фруктами. А еще познакомиться с буддизмом и погрузиться в красочную азиатскую культуру. Дополнительное преимущество Таиланда — наличие прямых рейсов группы компаний «Аэрофлот», причем, не только из Москвы, но и еще из 7 городов России, включая Санкт-Петербург, Красноярск, Иркутск, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток и Новосибирск.

Китайский Хайнань

Китайский остров уже успел понравиться российским туристам. Здесь довольно мягкий климат и много развлечений для всей семьи: шопинг, аттракционы, пляжи – все для того, чтобы провести запоминающийся отпуск. А еще это хорошая возможность познакомиться с китайской культурой и гастрономией: многие блюда покажутся привычными, но среди разнообразия вы наверняка найдете что-то по вкусу.



Температура воздуха будет держаться на уровне 25-26С, а влажность опустится до 75%, поэтому про неприятный «эффект сауны» точно можно забыть. А если вас пугает длительный перелет, воспользуйтесь услугой Sleep+ от группы компаний «Аэрофлот»: с ней вы сможете за дополнительную плату получить целый блок кресел — 3 у окна или 4 в центре салона.







Мальдивы

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Остров-курорт Милейду на Мальдивах

Райские острова считаются райским местом для влюбленных и романтиков: бирюзовые воды Индийского океана, белоснежный песок, высокий уровень сервиса и полное уединение. Но в последнее время Мальдивы осваивают не только молодожены, но и дайверы. Как правило, для отдыха они выбирают не роскошные отели-резорты, а более бюджетные локальные острова с небольшими гестхаусами. От «локалок» не стоит ждать отдыха класса люкс: здесь все заметно демократичнее, чем на курортах дорогих сетей. А вот закаты и богатый подводный мир точно не разочаруют.



Локальные острова — находка для любителей дайвинга и снорклинга: можно часами плавать с маской и любоваться цветными рыбками, снующими среди кораллов. Кстати, все необходимое оборудование можно арендовать на месте или взять с собой: «Аэрофлот» дает возможность пассажирам бесплатно провезти ​​оборудование для водных видов спорта.

ОАЭ

Пустыня Рас-эль-Хаймы Фото: Unsplash

Гавана

Фото: Unsplash

Куба не так уж далеко, если воспользоваться прямым рейсом. Остров свободы порадует путешественников хорошими пляжами и возможностью совершить тур в прошлое: по улицам кубинской столицы до сих пор ездят машины 50-х. В новогодние праздники на острове очень весело: кубинцы знают толк в праздниках и умеют отдыхать, поэтому ждите громкой музыки, танцев, карнавалов и салютов.





