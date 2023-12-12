5 новогодних направлений с бюджетом до 100 000 на двоих

В список вошли и российские, и зарубежные города.

До Нового года осталось меньше месяца, и россияне активно готовятся к долгим праздничным выходным. Тем, кто не успел запланировать путешествие и купить билеты, становится все сложнее сделать это по доступным ценам. Russian Traveler вместе с «Яндекс Путешествиями» составил подборку направлений, куда можно отправиться из Москвы с бюджетом до 100 000 рублей на двоих.

1 Калининград

Перелет в обе стороны для двоих человек с багажом в даты 1-7 января будет стоить около 52 000 рублей, а стоимость шести ночей в двухместном номере в местном четырехзвездочном отеле — 44 000 рублей.

В Калининграде можно посетить Кёнигсбергский замок Тевтонского ордена XIII века, ставший филармонией Кафедральный собор, торжественные Бранденбургские ворота и множество музеев. А также попробовать знаменитое местное блюдо — клопсы (отварные тефтели, которые подаются под сливочным соусом с каперсами).

Недалеко от Калининграда находятся популярные морские курорты Зеленоградск и Светлогорск.

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2 Минеральные Воды

Стоимость перелета на двух человек в обе стороны с багажом составит примерно 73 000 рублей, а шесть ночей проживания в двухместном номере отеля — в среднем около 20 000 рублей.

Город Минеральные Воды расположен в сердце Кавказских гор, он считается «воротами» региона природных лечебных источников и курортов. Туристы могут не только оценить красоту заснеженных вершин, но и подлечиться в одном из местных санаториев с минеральной водой и процедурами.

Из Минвод можно отправиться в курортные города Пятигорск, Кисловодск и Железноводск.

3 Владивосток

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Перелет из Москвы и обратно с багажом будет стоить около 58 000 рублей для двоих, а проживание в двухместном номере отеля обойдется в сумму от 25 000 рублей.

Владивосток окружен живописными охраняемыми зонами: национальные парки «Земля леопарда» и «Зов тигра», Лазовский и Уссурийский заповедники, Ханкайский и Дальневосточный морской биосферные резерваты. Там можно встретить амурского тигра, дальневосточного леопарда и пятнистых оленей.

В самом городе много красивых мест для прогулок и ресторанов корейской, китайской, русской и паназиатской кухни.

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4 Ереван, Армения

Стоимость прямого перелета в обе стороны с багажом для двух туристов начинается от 79 500 рублей, а недельное проживание в двухместном номере четырехзвездочного отеля обойдется в сумму от 18 500 рублей.

На новогодние праздники улицы столицы Армении наполняются огнями фейерверков и ароматом вкуснейших блюд. В эти январские каникулы можно успеть на рождественский базар в парке 2750-летия Еревана, чтобы приобрести колоритные сувениры и местные сладости.

Увидеть всю красоту праздничного города можно со смотровой площадки архитектурного комплекса Каскад в центре города. Отсюда же открывается вид на Большой и Малый Арарат.

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5. Ош, Кыргызстан

Перелет в обе стороны на двоих с багажом будет стоить примерно 61 500 рублей, а проживание в двухместном номере отеля — от 31 500 рублей.

В Оше туристы могут посетить старинные районы вокруг горы Сулайман-Тоо, где расположены традиционные рынки и мастерские, древние памятники и архитектурные достопримечательности. В городе удивительным образом переплетаются традиционная киргизская и советская архитектура.