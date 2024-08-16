Едва обитаемые: 5 островов России для настоящих искателей приключений

В этих уникальных местах можно насладиться природой и уединением.

В современном мире осталось немного мест, не тронутых цивилизацией. Но в России есть малолюдные острова, куда можно сбежать от городской жизни: исследовать вулканы, искупаться в лагунных озерах или познакомиться с древними шаманскими традициями. Russian Traveler и «Яндекс Путешествия» собрали пять таких островов, где можно насладиться природой и уединением, не выезжая за пределы страны.

Остров Итуруп

Белые скалы, Итуруп Фото: Андрей Белавин / фотохостинг Russian Traveler

Итуруп — самый большой остров Курильской гряды, его площадь составляет чуть более трех тысяч квадратных километров. Он привлекает путешественников необычной природой и суровыми пейзажами. Здесь можно исследовать вулканы, гейзеры и кипящие озера, почувствовав себя первопроходцем в удаленных уголках Дальнего Востока. Местность на Итурупе гористая, с множеством озер, водопадов и горячих минеральных источников.

На острове находится 20 вулканов, девять из которых — действующие. Среди природных достопримечательностей особенно выделяются Белые скалы — причудливые образования из серо-белой пемзы, которые сформировались под воздействием эрозии и создали уникальные каньоны и расщелины. Эти скалы высотой от 17 до 114 метров резко контрастируют с зеленью лесов и пляжами с черным вулканическим песком.

Итуруп также является домом для редких видов животных и птиц. В прибрежных водах можно встретить сивучей — представителей семейства ушастых тюленей, касаток и дельфинов. Среди птиц встречаются виды, занесенные в Красную книгу: белоспинный альбатрос, пестролицый буревестник и мандаринка.

Как добраться? Чтобы добраться до Итурупа, сначала нужно долететь до Южно-Сахалинска. Перелет из Москвы до Южно-Сахалинска занимает около восьми часов, стоимость билетов туда и обратно начинается от 25 000 рублей. Из Южно-Сахалинска в Курильск, единственный крупный город на Итурупе, самолеты отправляются ежедневно, перелет занимает примерно один час, а стоимость билетов в обе стороны начинается от 14 000 рублей.

Остров Кунашир

Мыс Столбчатый после заката (Кунашир) Фото: Wikipedia Commons

Кунашир — самый южный из обитаемых Курильских островов и один из самых разнообразных по природе. Кунашир, или «черный остров» свое название получил из-за темных лесов и почв, а также мрачного вида вулканов — он знаменит четырьмя активными вулканами, самым высоким из которых является Тятя (1819 метров). На острове также были найдены стоянки айнов — древних жителей Курил.

Остров состоит из трех горных массивов, разделенных перешейками, которые делят его на четыре части с разным рельефом и климатом. На Кунашире много вулканических пород и осадочных отложений — особенно выделяется Столбчатый мыс на юге острова, где можно увидеть необычные формы выветривания пород.

Как добраться? Попасть на Кунашир сложно: так как это пограничная зона, для въезда потребуется специальный пропуск. Сначала нужно долететь до Южно-Сахалинска, перелет из Москвы занимает около восьми часов, а стоимость билетов туда и обратно начинается от 25 000 рублей. Из Южно-Сахалинска до аэропорта Менделеево на Кунашире можно добраться самолетом, перелет занимает один час, а билет в обе стороны стоит от 14 000 рублей. Кроме того, на остров можно попасть по воде на теплоходе «Игорь Фархутдинов», который также курсирует до Корсакова на Сахалине, Шикотана и Итурупа.

Соловецкие острова

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Соловецкий монастырь Фото: Александр Пашеничев / фотохостинг Russian Traveler

Соловецкий архипелаг расположен в Онежском заливе Белого моря, всего в 164 километрах от Полярного круга. Он состоит из шести крупных и около ста мелких островов. Основная часть архипелага покрыта хвойными и лиственными лесами. Важную роль в формировании архипелага сыграл ледник — на островах насчитывается более 600 пресных ледниковых озер. На мысе Белужий, расположенном на острове Большой Соловецкий, обитают редкие беломорские белухи. Иногда их можно увидеть с берега, а для удобства наблюдения на мысе построена смотровая вышка.

Основная достопримечательность архипелага — Спасо-Преображенский монастырь. Его крепость окружена мощной стеной и каменными башнями, а под монастырем скрывается система подземных ходов протяженностью 1,5 километра. На Большом Заяцком острове расположены загадочные соловецкие лабиринты. Каменные лабиринты настолько аккуратно уложены и опутаны низкорослыми кустарниками, что напоминают клумбы. Эти сооружения до сих пор не имеют точного назначения, но предполагается, что они использовались для религиозных обрядов.

Как добраться? Сначала – на прямом поезде до города Кемь в Карелии, а оттуда – до причала в поселке Рабочеостровск. Ежедневно из Москвы отправляются прямой фирменный поезд «Арктика» и поезд № 092А, оба следуют до Мурманска с остановкой в Кеми, стоимость билетов в обе стороны начинается от 4 000 рублей. Вторая часть пути — морская. Из поселка Рабочеостровск (в 12 км от Кеми) теплоходы «Василий Косяков» и «Метель-4» доставят вас на Соловецкие острова. Теплоходы курсируют дважды в день, с 1 июня по 20 сентября. Путешествие занимает 2 часа, а стоимость билетов составит 2 800 рублей.

Остров Ольхон

Осенний Ольхон Фото: Анастасия Сахаревич / фотохостинг Russian Traveler

Остров Ольхон, находящийся на Байкале, привлекает туристов своими шаманскими традициями, бурятскими легендами и природной красотой. Ольхон выделяется разнообразием ландшафтов: степи, густые леса, болота, отвесные скалы и песчаные дюны. Это единственный обитаемый остров на Байкале, населенный с эпохи палеолита. Считается сакральным центром северного шаманизма.

Скала Шаманка, или мыс Бурхан, является символом острова и важной святыней Азии. Эта отвесная скала высотой до 42 метров покрыта ярким красным лишайником, образующим фигуру, напоминающую дракона. Мыс получил свое название под влиянием тибетских буддистов и шаманизма. В скале есть Шаманская пещера длиной 12 метров с боковыми коридорами и залами, где проводились религиозные обряды. Рядом со скалой стоят сакральные столбы сэргэ, на которые туристы вешают разноцветные ленты.

Как добраться? До острова Ольхон можно добраться из Иркутска, куда ежедневно выполняются прямые рейсы из Москвы (перелет занимает 5–6 часов, стоимость билетов в обе стороны начинается от 25 000 рублей). Из Иркутска до Байкала можно доехать на автобусе, маршрутке или автомобиле, а затем переправиться на Ольхон на бесплатном пароме или теплоходе.

Валаамский архипелаг

Большая Никоновская бухта (Валаамский архипелаг) Фото: Wikipedia Commons

Валаамский архипелаг на Ладожском озере, состоящий из 50 островов, известен живописными лесами и Валаамским монастырем. Этот исторический комплекс привлекает паломников и туристов из разных уголков России. Монастырь был основан в 11-12 веках и стал центром духовной жизни. Монастырская бухта — первая точка, которую видят туристы, прибывающие на Валаам.

С бухты открывается захватывающий вид на острова и купола скитов. Здесь можно увидеть памятник Андрею Первозванному, который, согласно легенде, основал монастырь. Среди достопримечательностей архипелага также выделяется Спасо-Преображенский монастырь, основанный в 14 веке. Монахи использовали только упавшие от ветра деревья для строительства, сохранив природу нетронутой. Обитель пережила войны, пожары и советские гонения.