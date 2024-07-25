Райские острова в Индийском океане: 5 причин отправиться на Маврикий

Роскошные белоснежные пляжи, теплый океан и экзотическая природа — тропическим курортам не грозит невостребованность в любое время года. Одним из лучших летних направлений станет Маврикий: виза не нужна, никакой изнуряющей жары, зато множество голубых лагун и тропических лесов, которым найдется, чем вас удивить.

Активный отдых на свежем воздухе

Когда вы думаете об отпуске на островах, сразу же возникают ассоциации с дайвингом, сноркелингом или прогулками на каяках. А как насчет гольфа? В 1844 офицерами Королевского флота здесь было разбито первое поле для любимой игры аристократов.

Две из шести лучших локаций для гольфа находятся на территории отелей Constance Hotels & Resorts. Основное — Legend в Constance Belle Mare Plage, где ежегодно проводится престижный чемпионат MCB Tour Championship. Здесь, как и в Constance Prince Maurice, гости могут взять несколько уроков игры в гольф у настоящих профессионалов Академии гольфа Марка Фарри. Вне зависимости от того, отдадите вы предпочтение групповым или индивидуальным занятиям, вас научат настройке позиции, выравниванию и работе с положением мяча.

Фото: Constance Prince Maurice

Единение с природой

Шум волн и наблюдение за красивейшими закатами поможет забыть о повседневных стрессах и дедлайнах. А если вам хочется еще большего единения с природой, в том же Constance Prince Maurice встречи с вами ждут густые мангровые заросли и заповедник с разнообразными видами рыб. Гости отеля могут отправиться на рыбалку с настоящими профессионалами ловли нахлыстом — и поймать к ужину щуку, костную рыбу или даже барракуду.

Фото: Constance Belle Mare Plage

Дегустация изысканных вин

Гурманы на связи? К Constance Prince Maurice стоит присмотреться всем, кто легко отличит Мерло от Зинфанделя, а Пино нуар — от Сенсо. Помимо ежегодного винного фестиваля Constance Hotels & Resorts регулярно организует дегустации вин из коллекции в 2500 редких сортов. В винном погребе отеля предусмотрена услуга Around Wine Experience: ее концепция такова, что сначала гости выбирают вино, а затем главный сомелье совместно с шеф-поваром разрабатывают под него эксклюзивное меню.

Отелей сети выражают приверженность ценностям биодинамического виноделия — особого метода ведения сельского хозяйства, в котором делают акцент на органическое земледелие и соблюдение принципов устойчивого развития.

Фото: Constance Prince Maurice

Осознанный образ жизни

Кстати, об устойчивом развитии — согласно статистике, сегодня более 50% путешественников задумываются о том, не причинит ли планируемый отдых непоправимый вред природе. Среди премиальных сетей, владеющих отелями в регионе Индийского океана, Constance Hotels & Resorts считается лидером рейтинга в секторе устойчивого туризма. Это значит, что все курорты бренда практикуют осознанный подход к управлению отходов, получению электроэнергии, сокращению выбросов углерода в атмосферу и сохранению водных ресурсов.

Фото: Constance Belle Mare Plage

Отдых на Маврикии — отличный способ привить себе и членам семьи ответственное отношение к природе. Так, Constance Belle Mare Plage прошел сертификацию Pledge on Food Waste, сделав своей целью сокращение пищевых отходов и продвижение принципов осознанного питания. В отеле функционирует восемь ресторанов с разнообразной кухней, включая флагманский La Citronnelle со шведским столом, залитый солнцем La Spiaggia с блюдами средиземноморской кухни, а также The Blu Sushi Lounge — здесь как раз подают блюда из местных продуктов, приготовленные по рецептам шеф-повара Алекса Лоули Адани.

Романтический сюрприз

Constance Belle Mare Plage есть, что предложить молодоженам, мечтающим прогуливаться по пляжу, взявшись за руки, и наслаждаться лучшими блюдами прямо под звездами. Пакетное предложение Honeymoon предполагает скидку 25% на посещение спа-центра Constance. А также в него можно добавить другие услуги — например, завтрак на пляже с шампанским или обед с мясными и сырными деликатесами в местном винном погребе.