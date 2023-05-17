5 причин поехать в Сочи прямо сейчас

По данным сервисов путешествий, Сочи вошел в тройку самых популярных мест для отдыха россиян в июне. Предлагаем не ждать июня и рассказываем, что интересного можно найти в российских субтропиках прямо сейчас.

1 Вдохновиться природой

В самом сердце Сочи раскинулся дендрарий, один из самых крупнейших и старейших в России. Он входит в состав Сочинского национального парка, который на днях отметил 40-летний юбилей.

Лесопарк занимает 50 гектаров городского массива, в нём произрастает около 1,8 тысячи видов растений, экземпляры которых собирались из разных уголков мира. Именно поэтому уникальный сад цветёт круглогодично, и к юбилею заповедной территории здесь уже радуют глаз цветением десятки растений.

Прогуливаясь по аллеям, общая длина которых 15 километров, можно любоваться каштанами, кипарисами, пальмами, которые встречаются на городских улицах. А также увидеть и очень редкие экземпляры – например, ископаемый вид метасихвойя, который до 1943 года считался вымершим, краснокнижный ладанник крымский, а ещё экзотическую софору давида - голубой окрас цветов этого растения является очень редким.

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2 Прикоснуться к истории

Через несколько дней в Музее истории города-курорта Сочи откроется любопытная выставка – «Золото и пепел». Она посвящена культуре захоронений древних фанагорийцев. Благодаря активной торговле в древнегреческий полис Фанагорию на Таманском полуострове стекались многочисленные богатства: деньги, предметы роскоши и искусства, драгоценные украшения. Эти вещи придавали своим владельцам высокий социальный статус и могущество, поэтому часто клались в склепы, сопровождая хозяина и в загробной жизни. Интересные находки регулярно обнаруживают археологи на фанагорийском некрополе.

Через погребальные обычаи и экспонаты, представленные на выставке, можно узнать о верованиях жителей Фанагории, их богатстве, традициях и насыщенной событиями многовековой истории.

Выставка откроется 20 мая и продлится до 20 сентября.

3 Отправиться на иммерсивную экскурсию

Давайте признаемся: экскурсии в душных автобусах с гидом, который монотонно бубнит заученный текст, не слишком информативны. Чтобы погрузиться в атмосферу города, узнать о его прошлом, получить личные впечатления и нарисовать в голове яркую картинку, лучше всего отправиться на иммерсивную экскурсию.

Променад-аудиоспектакль «Свидание с Сочи» был придуман в рамках проекта аудиогидов «Голос города». На прогулке по улицам и паркам зритель находится в диалоге с городом и становится свидетелем различных эпох. Как только вы наденете наушники, то сразу перестанете быть обычным туристом и превратитесь в героя радиоэфира. Вместе с ведущей, корреспондентом и историком будете исследовать город и попытаетесь ответить самому себе – какой он, Сочи?

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4 Прокатиться с ветерком

Автолюбителям нельзя пропустить одну из самых популярных трасс России – трек Сочи Автодром. Его построили специально для гран-при Формулы-1 в России, когда страна принимала этап знаменитой гонки. Трасса находится на территории сочинского Олимпийского парка вместе с другими знаковыми достопримечательностями.

Автодром считается одним из самых современных и технически сложных треков в мире, что делает его особенно интересным для профессиональных гонщиков и любителей автоспорта. Здесь вас прокатят по треку, научат гоночному управлению и прохождению поворотов на дорогом спорткаре (машины можно также взять в аренду). Можете пройти мастер-класс с инструктором или бросить вызов самому себе: специальная программа оценит ваши навыки вождения по трем критериям: безопасность, стиль и скорость.

5 Отдохнуть на Русской Ривьере

Поблизости от трассы Формулы-1 – на расстоянии пешей прогулки – расположен один из лучших отелей Имеретинской низменности, Radisson Collection Paradise Resort & Spa. К номеру прилагаются захватывающие виды на Кавказские горы, Олимпийский парк или Чёрное море.

Здесь предусмотрели все желания отдыхающих: песчаный пляж (редкость для здешних мест), тенистые и полные шелеста пальмовые аллеи, вечеринки у бассейна, развлекательная программа для маленьких туристов, спортивная площадка для тенниса и других игр. А также многогранная программа для релакса и оздоровления в комплексе с озорным названием SPA «Sibo», где можно отправиться успокаивать душу и тело на ароматерапию или посетить другие процедуры с видом на море.

Фото: Radisson Collection Paradise Resort & Spa

В высокий сезон в Radisson Collection Paradise Resort & Spa уделяют особое внимание гастрономическим впечатлениям: гостей ждут тематические ужины с блюдами кухонь со всех стран мира, от азиатского вока до итальянской паэльи и аргентинского гриля. Не обходят вниманием и местную кухню: на специальных гастроужинах шеф-повар отеля Ярослав Недумов работает в стиле локальный фьюжн и экспериментирует с привычными блюдами в необычной подаче. Также на территории отеля есть три ресторана – Sunsets, азиатский UMAMI, итальянский Filini – и караоке-бар.