5 российских путешественниц, которые нас вдохновляют

Выдающиеся исследователи и путешественники многим известны ещё со школьных уроков географии. Правда, звучали тогда в основном мужские имена. В честь Международного женского дня мы вместе с MTC Travel рассказываем про пять российских путешественниц, чей путь был не всегда простым, но всегда – полным приключений!

Людмила Аграновская (1932 – 2022)

Кто? Легендарная советская альпинистка, «лыжная бабушка Камчатки», первая женщина, покорившая все семитысячники СССР. О её судьбе в 2021 году вышел документальный фильм «Женщина с сердцем снежного барса».

Аграновская пробовала себя в разной деятельности, даже работала на авиационном заводе, однако в полной мере она реализовала себя в альпинизме и горнолыжном спорте.

В 29 лет Аграновская закончила школу инструкторов альпинизма. После переезда на Камчатку она участвовала в организации местной школы олимпийского резерва по горным лыжам и открытии горнолыжной школы «Эдельвейс». Среди воспитанников — выдающиеся спортсмены, мастера спорта, победители российских и международных соревнований.

Параллельно с педагогической деятельностью Аграновская продолжала заниматься альпинизмом. В 1970 году она стала первой женщиной, покорившей высшую точку Советского Союза — пик Коммунизма (сейчас — пик Исмоила Сомони в Таджикистане, 7495 метров). Также первой из женщин она получила звание «Снежный барс». Это неофициальный титул за восхождения на высочайшие вершины СССР.

Пик Исмоила Сомони (7495 м)& Высшая точка бывшего Советского Союза. Ранее назывался пиком Коммунизма. Фото: Михаил Маковкин / фотохостинг rtraveler.ru

В копилке выдающейся спортсменки оказались и другие награды: знак «Почетный мастер спорта СССР», медаль «За выдающиеся спортивные достижения». В 2006 году Аграновской присвоили звание Почётного гражданина города Петропавловск-Камчатский.

В одном из интервью Аграновская говорила, что секрет её активности и долголетия — в единомышленниках. Представить себя без спорта «лыжная бабушка Камчатки» просто не могла.

Мария Кленова (1898 – 1976)

Кто? Одна из основательниц морской геологии в СССР, первая женщина-учёный в Антарктиде, руководительница арктической экспедиции, исследовательница северных морей.

Поворотным моментом в жизни Клёновой стало посещение лекции про арктические экспедиции норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена. Тогда у неё появилась мечта: отправиться в экспедиции в Арктику и Антарктиду.

С Арктикой получилось довольно быстро. В 1925 году выпускница физмата МГУ Клёнова отправилась исследовать регион на борту первого советского научно-исследовательского судна «Персей». Уже через четыре года она вернулась в Арктику в качестве не просто научного сотрудника, а первой в мире женщины-руководителя экспедиции. Также в её копилке – исследования Карского, Баренцева и других северных морей.

С Антарктидой всё шло не так гладко. История затянулась на целых 30 лет, ведь представить женщину на самом южном континенте в те времена было просто невозможно. Однако Клёнова была не из тех, кто пасует перед трудностями. Она дошла до председателя Совета министров СССР и в 1955 году исполнила свою мечту: Клёнова стала участницей экспедиции, где работала наравне с мужчинами.

Льды Антарктиды Фото: Яромир / фотохостинг rtraveler.ru

После Антарктиды члены экспедиции посетили также Австралию и Новую Зеландию. Зарубежные журналисты окрестили первую женщину, побывавшую в Антарктиде, old sea dog (в переводе «старая морская собака»). Узнав об этом, Мария Васильевна сначала обиделась, но затем ей объяснили, что это выражение означает примерно то же, что и «морской волк».

Клёнова принимала участие в создании первого антарктического атласа, стала родоначальницей морской геологии в СССР и первой женщиной, которая погрузилась на гидростате на глубину 50 метров. В её честь названо несколько географических объектов, в том числе горы на Новой Земле и океанская впадина.

История Клёновой — пример веры в мечту и готовности приложить максимум усилий, чтобы воплотить её в жизнь. А ещё доказательство, что все препятствия преодолимы.

Александра Потанина (1843 – 1893)

Кто? Путешественница, исследовательница Центральной Азии, одна из первых женщин в Русском географическом обществе.

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Александр Потанина — участница нескольких уникальных для XIX века экспедиций, в том числе в Монголию, Китай и Тибет. Первая оказалась особенной. Георгий Потанин, муж Александры, возглавлял экспедицию в Северо-Западную Монголию для сбора данных о географии, этнографии, флоре и фауне региона. Потанина первоначально занималась хозяйством, но быстро заинтересовалась исследовательской работой, стала вести дневники о культуре и быте местных жителей, делать зарисовки с описаниями местности.

По записям путешественницы можно хорошо представить те места. Так, Гоби Потанина описывала как «мрачную пустыню, усеянную черной блестящей галькой», со «скелетами верблюдов и лошадей». Однако она раз за разом делала выбор в пользу кочевой жизни, не желая возвращаться в комфортные городские гостиные.

Пустыня Гоби Фото: Людмила Кемпель / фотохостинг rtraveler.ru

За вклад в развитие науки Потанину одной из первых женщин приняли в Русское географическое общество и даже наградили медалью за очерк «Буряты».

История Потаниной учит не бояться перемен и пробовать новое. В конечном итоге именно это делает жизнь полной приключений.

Татьяна Устинова (1913 – 2009)

Кто? Геолог, первооткрывательница Долины гейзеров на Камчатке.

Устинова работала сначала в Кавказском, а затем в Ильменском заповеднике, пока не уехала с мужем в Кроноцкий заповедник на Камчатке. Годы в этом отдалённом регионе супруги вспоминали как самые интересные.

В главную в жизни экспедицию Устинова отправилась на собачьей упряжке в 1941 году. В то время не существовало хороших карт заповедной территории, а снаряжение и экипировка существенно проигрывали современным. Верхняя одежда — камлеи из палаточной материи, на ногах — резиновые сапоги. Главной целью Устиновой и старшего наблюдателя Анисифора Крупенина был поиск истоков рек Шумной и Тихой. Однако обнаружить удалось нечто более любопытное — бьющий из земли гейзер, который назвали Первенцем.

В воспоминаниях Устинова писала, что произошло это случайно, когда из-за ухудшения погоды исследователи уже были готовы повернуть назад. Вдруг раздался грохот, а из-под земли ударила струя кипятка и появились клубы пара. Исследовательница признавалась, что сначала испытала страх, который скоро сменился восторгом открытия. В то время было известно о существовании гейзеров лишь в трёх местах на планете: в Исландии, США и Новой Зеландии.

Спустя несколько месяцев открыли другие гейзеры долины. Далее учёных ждала непростая работа: дать горячим фонтанам названия, описать и нанести на карту. Впоследствии местность назвали Долиной гейзеров. Это одна из самых известных локаций на Камчатке и точка притяжения туристов.

Долина гейзеров на Камчатке Фото: Алексей Перелыгин / фотохостинг rtraveler.ru

В жизни Устиновой было ещё много экспедиций. Она, например, первой взошла на вершину 2576-метрового вулкана Гамчен. Ещё преподавала инженерную геологию и изучала оползни в Молдавии, участвовала в съёмках документального фильма «Там, где зимует весна» про вулканы полуострова, написала книгу «Гейзеры Камчатки».

Людмила Коробешко

Кто? Альпинистка, первая россиянка, покорившая семь высочайших вершин континентов, руководительница альпклуба.

Коробешко — наша современница. В копилке достижений альпинистки более 20 восхождений на Эльбрус, маршруты на Северный и Южный полюса, покорение высочайших вершин в разных частях света, в том числе Килиманджаро в Танзании и массива Винсон в Антарктиде.

На высочайшую вершину мира — Эверест — Коробешко поднималась трижды. При этом в 2016 году она стала руководителем первой в истории России женской экспедиции на легендарный восьмитысячник.

Эверест (8 848 м) под звездным небом Фото: Антон Янковой / фотохостинг rtraveler.ru

По словам альпинистки, вокруг восхождений всякий раз закручивается целый калейдоскоп событий: знакомство с новыми странами и культурами, встречи с интересными людьми. Каждое восхождение чем-то напоминает кругосветку.

Ещë в школе девочка увлеклась походами и спортивным ориентированием, однако связывать свою жизнь с горами не планировала. Всё изменила встреча с будущим супругом — альпинистом Александром Абрамовым. Вместе они начали организовывать горные экспедиции, а потом открыли альпклуб.

В разговорах с журналистами Коробешко признавалась, что горы быстро затягивают, а успешные восхождения позволяют узнать себя с новой стороны и поднять самооценку.