6 самых дешевых курортов России

Среди них — Севастополь, Ялта и Ейск.

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Стоимость отдыха на российских курортах летом 2023 года выросла в среднем на 15% по сравнению с летом минувшего года — об этом рассказал гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. По словам эксперта, ТОП-6 курортов России по росту цен выглядит следующим образом:

Новороссийск — на 33% (до 3 217 рублей за сутки); Лазаревское — на 27% (до 3 740 рублей в сутки); Витязево — на 19% (до 3 248 рублей в сутки); Сириус — на 15% (до 5 845 рублей в сутки); Геленджик — на 15% (до 4 756 рублей в сутки); Адлер — на 15% (до 4 388 рублей в сутки).

Кроме того, существенный рост цен на отдых отмечен в Светлогорске и Зеленоградске (Калининградская область), а также в Пятигорске (Ставропольский край). При этом цены на отдых, напротив, упали на 7-17% в Севастополе, Ялте (Крым) и Ейске (Краснодарский край).

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил, что самым дешевым курортом, где можно отдохнуть на Черном море этим летом, станет Абхазия.