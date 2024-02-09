7 отелей февраля для путешественников: выбор редакции

Собрали подборку из российских и не только отелей, где можно с одинаковым успехом провести длинные романтичные выходные, сбежать на отдых в одиночестве или остановиться во время целого путешествия.

Новосибирск, AZIMUT

Новосибирск – столица Сибири и третий по численности населения город России после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь замечательные музеи и насыщенная культурная жизнь, а сибирская природа с её первобытной красотой соседствует с памятниками истории и архитектуры. Город привлекает туристов: кто-то приезжает посмотреть на его достопримечательности, а для кого-то это промежуточный пункт маршрута к Алтайским горам или Томску (старейшему городу Сибири).

В Новосибирске обязательно нужно погрузиться в атмосферу города, прогуливаясь по Красному проспекту (главной улице, которая считается одной из самых длинных в мире), посетить театр оперы и балета, центр океанографии «Дельфиния» и парк чудес «Галилео». Не забудьте про одну из визитных карточек Новосибирска – метромост над Обью, оцените первое каменное здание города – собор Александра Невского, и сходите в местный зоопарк – один из лучших в России. А остановиться стоит в AZIMUT Отель Новосибирск – уютном месте в тихом центре города.

Здесь скоро пройдёт благотворительная акция #AZIMUТзажигаетсердца. 14 февраля в AZIMUT Отель Новосибирск с 12:00 до 20:00 состоится «Ярмарка добра» с участием местных ремесленников, которая предложит товары народного творчества. Часть вырученных средств отправится в благотворительный фонд «Солнечный город» и приют для животных «Верность». Во время акции на фасадах гостиниц сети по России засияют огромные сердца из включенных окон, символизируя силу любви, заботы и поддержки.

AZIMUT Отель Новосибирск

Роза Хутор, Radisson Hotel

«Роза Хутор» — один из самых популярных горнолыжных курортов России. Он привлекает как профессиональных спортсменов, так и просто любителей лыжного спорта. Но даже тем, кто пока не умеет (или не любит) кататься на лыжах и сноуборде, но очень любит горы, здесь будет чем заняться – вне зависимости от настроения, возраста и физической подготовки. Ведь отдых в горах – это не только про снежный «сёрфинг» по трассам, но и про активный отдых в красивейшем природном окружении. Например, здесь можно любоваться окрестностями со смотровой площадки «Роза Пик», а заодно прогуляться по мосту «над пропастью» и пощекотать нервы, взмыв выше елей на высокогорных качелях.

Как правило, лыжный сезон на «Розе Хутор» длится 140 дней, поэтому выбрав курорт для зимнего отдыха, вы не ошибетесь. Не будет ошибкой и поселиться в Radisson Hotel, Rosa Khutor — пятизвездочном отеле в самом центре курорта, который сочетает удобное расположение с идеальным сервисом и роскошным отдыхом.

Расположение рядом с канатной дорогой «Олимпия» позволяет гостям прямо с утра отправиться покорять Роза Пик, кататься на кресельном подъемнике Эдельвейс и горном аттракционе Родельбан – это сани, оборудованные ручным тормозом, контролем скорости и сближения. Рельсовый трек включает в себя три кольца-виража, а на точку старта сани поднимаются автоматически.

А после насыщенного отдыха всегда можно расслабиться в спа-центре Pyramid Health Club & Spa – здесь есть турецкая баня, сауна, а также открытая терраса на крыше с подогреваемым джакузи и потрясающим видом на горы.

Radisson Hotel, Rosa Khutor

Армения, Ереван, ibis

Выстроенный из розового туфа Ереван впечатляет древней историей, необычной архитектурой, великолепной гастрономией и красивейшими окрестностями. Добавьте к этому отсутствие языкового барьера, низкие цены и полную доступность в наше сложное время – и выйдет идеальная локация для поездки. Чем стоит заняться в первую очередь – погулять по Каскаду, полюбоваться Араратом и присмотреться к архитектуре.

А к вечеру можно отправиться отсыпаться и набираться сил в отель ibis Ереван Центр, который расположен в самом сердце столицы Армении, на главной пешеходной торговой улице города. Кстати, спать здесь будет особенно приятно – всё в номерах отеля сделано для отдыха гостей: новые фирменные кровати для абсолютного комфорта, звукоизоляция и светонепроницаемые занавески, которые не дадут солнечным лучам потревожить ваш сон.

Рядом с отелем – целый ряд знаковых мест и достопримечательностей: здание оперы, площадь Республики, музей Матенадаран, комплекс Каскад. Почти напротив находится площадь Шарля Азнавура, украшенная удивительными скульптурами, памятниками известным актерам и фонтаном «Знаки зодиака». Рядом с площадью расположены Драматический театр имени Станиславского и кинотеатр «Москва». И конечно, в ibis Ереван Центр сразу ощущаются традиции настоящего армянского гостеприимства.

ibis Ереван Центр

Жизнь в розовом цвете: репортаж из Еревана читать

Узбекистан, Самарканд, Mövenpick

Реклама

Самарканд – древний, прекрасный, красивый и самый известный город Шелкового Пути. Чем здесь заняться? Конечно же, отведать вкуснейший плов, отдохнуть в спасительной тени караван-сараев, полюбоваться голубыми куполами мечетей и медресе, послушать перекличку вездесущих майн, местных скворцов, и отыскать тигров на площади Регистан.

В наши дни этот древний и красивый город уверенно сохраняет свою историческую самобытность – с колоритными улочками и базарами, на которых можно купить все от местного вина из айвы до нарядных национальных одеяний (не забывайте торговаться!).

А остановиться можно в центре города – новом отеле рядом с главными достопримечательностями, который открылся под швейцарским брендом Mövenpick. Раскидистые чинары Университетского бульвара видны из каждого номера: здесь хорошо и знойным летом, и прохладной зимой. Вне зависимости от категории все номера просторные, а главное — с эффектными панорамными окнами.

К тому же у отеля есть собственный парк с фонтанами под плакучими ивами, а также открытый подогреваемый бассейн, поэтому жаркий день можно провести у воды, а вечер — на прогулке по чарующему городу. Главные музеи и достопримечательности Самарканда как раз расположены в историческом центре и работают до поздней ночи, включая Регистан и Гур-Эмир.

В разнообразный завтрак входят не только восточные изыски вроде вяленой хурмы, инжира или различные виды местных мясных деликатесов, но и смузи, крудите, десерты. В ресторане Atrium на первом этаже отеля можно попробовать как узбекскую или турецкую кухню, так и европейские блюда, чтобы сделать передышку от экзотики. Можно отведать и традиционные швейцарские блюда – например, говядину по-цюрихски или швейцарский морковный торт.

Mövenpick Samarkand хорош тем, что можно погружаться в среднеазиатскую сказку, ощущая привычный европейский комфорт по стандартам известной гостиничной сети, это отражается даже в интерьере: современный дизайн здесь сочетается с деталями декора в виде традиционных орнаментов.

Mövenpick Samarkand

Московская область, «Диамант»

Путешествия – это не только про далекие поездки, но и про командировки, и про короткие визиты в область столицы. Подходящим местом для семейного загородного отдыха и командировочных, приехавших по рабочим делам в Москву или область, станет отель «Диамант» – он расположен в тихом и живописном поселке Денежниково, всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Домодедово (и в 10 минутах – от города Бронницы).

К услугам гостей комфортные номера и три уютных коттеджа, а также СПА-комплекс, ресторан русской и европейской кухни. В распоряжении есть банкетный зал, конференц-залы, летний шатер, парковая зона с беседками, детские площадки, вип-комната с караоке, бильярд и парковка. На территории отеля созданы все условия для разнопланового отдыха и развлечений: здесь можно провести частные праздники, массовые или камерные мероприятия или деловые конференции.

Отель «Диамант»

Завидово, Тверская область, «Ямская слобода»

Тверская область отлично подойдет для увлекательного культурного путешествия (особенно удобно будет тем, кто путешествует на машине). Здесь можно полюбоваться дворцовыми комплексами, старинными усадьбами и дворянским гнездом Александра Блока, а также заехать в очаровательный Торжок – один из старейших городов России. Остановиться можно по пути – в Твери или том же Торжке, но если хочется совместить познавательный региональный туризм с настоящим отдыхом на лоне природы, лучше всего отправиться в гостиничный комплекс «Ямская слобода»: он располагается в самом сердце курорта Завидово в окружении природного парка «Ямской лес». Это заповедное место среди холмистых лугов и лесов, куда можно сбежать от городской суеты.

В «Ямской слободе» можно выбрать комфортабельные номера гостиницы или уютные кемпинговые и глэмпинговые домики в березовой роще близ озёр. А отдохнуть – в настоящих русских банях на дровах, с парением на пихте или сене с ягодами, медовым прогревом и чайным набором для поддержания атмосферы. В хорошую погоду гости могут искупаться в живописном озере с оборудованным мостиком в шаговой доступности или в специально подготовленной проруби. Есть тут и сауна, в которую идеально отправиться после активного отдыха на природе, прогулки или рыбалки, чтобы завершить насыщенный день и подготовиться к качественному сну.

Гостям предлагается катание на лыжах, тюбинги, собакотерапия с самоедами, включающая катание на упряжках, детская анимация и мастер-классы. Здесь также располагается клуб активного отдыха «Зарница» с турнирами по лазертагу, пейнтболу, квестами, тиром и другими активностями для взрослых и детей.

Гостиничный комплекс «Ямская слобода»

Видное, Московская область, Palmira Garden Hotel & SPA

В городе Видное (Подмосковье) на территории исторического усадебного комплекса Тимохово-Салазкино расположился отель Palmira Garden Hotel & SPA, и сюда нужно срочно ехать тем, кто соскучился по отпуску, мечтает расслабиться и отдохнуть душой и телом, но при этом не уезжать далеко от столицы.

Palmira Garden Hotel & SPA – это эргономичные номера с видом на парк, вкусная кухня, а главное – панорамный акватермальный комплекс с бассейнами и банями, обширное СПА-меню с массажами, уходами по лицу и телу, которые помогут восстановить жизненную энергию. Для тех, кому не хватает витамина D в пасмурном городе, в отеле есть процедура «Солнечный фотарий», которая всего за 40 минут поможет восполнить дневную нехватку витамина.

А если вы планируете не только отдохнуть, но и провести время с пользой для своего здоровья, то обратите внимание на СПА и Welness программы, в которые включено не только проживание, но и большой спектр СПА-услуг и специально разработанная система питания. Например, в программу «Аюрведа детокс» входят полезные процедуры с использованием активного комплекса индийских трав, занятие йогой, промасливание, скраб, обёртывание, маска для тела, массаж. А в основу программы «Турецкий Султан» входят процедуры в хаммаме с турецким специалистом по массажу, включая пилинг, очищение кожи от ороговевших частичек и масляный массаж всего тела.