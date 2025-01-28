7 советов для выбора отелей и апартаментов от Островка

Классический подход «два отпуска в году» уходит в прошлое: жизнь становится всё динамичнее, а возможностей для коротких, но насыщенных и в то же время бюджетных поездок — больше. Такие мини-путешествия наполняют эмоциями и дают силы продержаться до большого отпуска.

Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок поделились советами, как самостоятельно организовать выгодное путешествие.

Полюбить путешествия во все времена года

В период низкого спроса и минимального турпотока отели снижают стоимость проживания. Можно поехать в Сочи в межсезонье (например, в ноябре) и наслаждаться высококлассным сервисом по весьма приятным (и не сравнимым с летними или зимними) ценам. Да, покататься на горных лыжах или искупаться в море, скорее всего, не получится, но в вашем распоряжении будут те же комфортные номера, роскошные завтраки, виды на горы и расслабляющие спа-процедуры.

Другой пример: ко второй половине октября значительно снижается стоимость апартаментов, бунгало и номеров в отелях на Средиземноморском побережье Турции. При этом температура воды всё ещё комфортна, около 24 °C, так что можно купаться, людей на пляжах практически нет, а свежевыжатый гранатовый сок и только что выловленная рыба на гриле так же прекрасны, как и в разгар летнего сезона.

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Настроить поиск жилья по своим правилам

Часто бывает сложно выбрать тот самый, один-единственный вариант из сотен и даже тысяч объектов размещения. Быстро определиться с выбором пользователям Островка помогают 50+ различных фильтров. Их комбинация сужает выборку и позволяет не переплатить. Главное — чётко определиться с главными критериями места проживания. Вот, например, что можно настроить при поиске на Островке:

количество звёзд и тип размещения — отель, хостел, бунгало, бутик-отель, апартаменты и т. д.;

— отель, хостел, бунгало, бутик-отель, апартаменты и т. д.; цена за ночь — позволяет точно уложиться в бюджет;

— позволяет точно уложиться в бюджет; расположение от центра города — ставьте радиус в 1-2 километра, если любите жить в центре;

— ставьте радиус в 1-2 километра, если любите жить в центре; услуги и удобства в отеле и в номере — от бассейна и пляжа рядом до кондиционера и балкона в номере;

— от бассейна и пляжа рядом до кондиционера и балкона в номере; особенности размещения — фильтр пригодится тем, кто путешествует с детьми или хочет взять в поездку домашнего любимца;

— фильтр пригодится тем, кто путешествует с детьми или хочет взять в поездку домашнего любимца; питание — выбирайте «завтрак включён», если не представляете отпуск без утренней чашки кофе (но помните, что завтрак в кафе за углом может обойтись дешевле);

— выбирайте «завтрак включён», если не представляете отпуск без утренней чашки кофе (но помните, что завтрак в кафе за углом может обойтись дешевле); оценка по отзывам — как правило, варианты с оценкой от 8+ и выше обычно оправдывают ожидания туристов.

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Планируете проводить время в экскурсиях по городу? Тогда и отель стоит искать в историческом центре, чтобы не тратить деньги и время на дорогу. Тем, кому по душе пляжный отдых, стоит обратить внимание на гостиницы, расположенные на побережье. Если внимательно изучить локацию, получится спланировать расходы на транспорт: будет ли возможность прогуляться пешком до достопримечательностей или придётся разбираться со схемой общественного транспорта, а то и заказывать часто недешёвое такси.

На Островке есть интерактивная карта, которая позволяет с точностью до нескольких метров измерить расстояние от выбранного варианта размещения до вокзала, пляжа, горнолыжного курорта или конкретной точки в городе — выставочного центра, интересного музея, ресторана.

Попробовать альтернативные виды размещения

Когда речь заходит о выборе жилья, важно помнить: комфорт — это не только про отели. Иногда уютные апартаменты или просторный дом могут стать куда более удачным выбором, особенно в путешествиях всей семьей или большой компанией. Это и выгоднее, и удобнее: у каждого будет своё пространство, а в общей зоне можно проводить время вместе. На кухне можно готовить завтраки, обеды и ужины самостоятельно, что позволит сэкономить на питании.

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Находить альтернативные варианты размещения проще на сервисах бронирования: например, на Островке представлены сотни тысяч вариантов, а отсортировать их можно с помощью специального фильтра по типу жилья.

Найти пользу в отзывах

Рекомендуем внимательно изучить отзывы: зачастую туристы щедро делятся нюансами проживания и особенностями отелей. На Островке собрана огромная база отзывов на объекты размещения — оставить комментарий об отеле или апартаментах гости могут только после проживания, это гарантирует достоверность рецензий. В комментариях предыдущих постояльцев можно найти информацию про особенности расположения отеля, уровень слышимости, бесплатную парковку, качество уборки, разнообразие питания, наличие дополнительных услуг.

Также полезно обращать внимание на то, какой турист оставил отзывы — пара, семья с детьми, компания друзей или соло-путешественник — у разных туристов приоритеты могут отличаться. В отзывах на Островке можно найти информацию о комментаторе и опираться на мнение подходящих категорий гостей.

Участвовать в программах лояльности и получать бонусы

Тем, кто мечтает путешествовать больше, при этом экономя на поездках, стоит обратить внимание на программу лояльности GURU от Островка. Она дает возможность получать скидки на бронирование размещения до 40% и бесплатные бонусы или услуги от отелей.

Стать участником программы GURU может каждый. Достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении Островка. При регистрации пользователь получает статус GURU первого уровня и скидку до 10%. Всего в программе 4 уровня: чем больше поездок, тем выше статус, скидка на проживание и количество бонусов — бесплатных услуг. Обладатели уровня GURU 2 и выше могут получить не только дисконт, но и бесплатные бонусы от отелей в виде комплементарного завтрака, позднего выезда или раннего заезда, пополнения мини-бара, бесплатной парковки или апгрейда номера.

Уровни в программе лояльности GURU не сгорают, а статусы не снижаются. В программе участвуют тысячи отелей и апартаментов, а опознать их можно по фирменному знаку GURU. Кстати, при поиске отеля можно сразу отметить фильтр «Скидки GURU» и выбирать из самых выгодных предложений.

Поймать удачу за хвост

Иногда возможность сэкономить на путешествии зависит от внимательности и даже от удачи. Сервисы бронирования иногда дарят промокоды на бронирование размещения и проводят розыгрыши среди подписчиков в социальных сетях — это настоящий клад для тех, кто хочет получить выгодное предложение. Например, Островок делится промокодами и проводит конкурсы, в которых можно выиграть бесплатное проживание в качественных отелях.

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Бронировать сразу, оплачивать – как удобно

Экономия — это не только про выгодные предложения, но и про гибкость, умение планировать расходы, подстраиваясь под обстоятельства и финансовую ситуацию. Если отличный отель предлагает привлекательную цену, можно сразу забронировать его и тем самым зафиксировать стоимость. Это особенно удобно при планировании заграничных поездок: оплачивая проживание заранее, можно не беспокоиться о скачках курса валют и не брать с собой много наличных.

Современные сервисы, такие как Островок, предлагают множество вариантов оплаты: картой на сайте или в мобильном приложении агрегатора, непосредственно в отеле при заселении или частичный платеж, при котором часть средств вносится при бронировании, а остальная — в момент заезда.

Правильный выбор отеля или апартаментов — залог запоминающейся поездки. Лайфхаки и рекомендации помогут не только найти идеальный вариант для отдыха, но и путешествовать чаще и делать это выгодно.