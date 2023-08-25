Стеклянные берега и первозданный остров с китами: 7 уникальных пляжей мира, которые стоит посетить

Вместе с Яндекс Путешествиями рассказываем о 7 самых необычных пляжах, где вам точно захочется сделать памятные фотографии: от знаменитой стеклянной бухты на месте мусоросвалки до берегов, где самолеты летают в 20 метрах от людей.

Пляж Махо на Карибах

Пляж Махо на Карибах Фото: Wikimedia Commons

Махо – знаменитый пляж в юго-западной части острова Сен-Мартен. Он получил известность благодаря взлетно-посадочной полосе аэропорта принцессы Юлианы, который примыкает к пляжу практически вплотную. Самолеты здесь пролетают в 10-20 метрах над головами отдыхающих, что создает отличную возможность для впечатляющих фотографий – и незабываемых эмоций. Место привлекает споттеров по всему миру, чьи увлечения связаны с наблюдением и учетом крупных средств передвижения.

Самый простой способ добраться до пляжа – рейс с одной стыковкой через Париж или Амстердам в аэропорт принцессы Юлианы. Остановиться можно в отеле Sonesta Maho Beach с видом на пляж и множеством развлекательных заведений неподалеку.

Плайя-дель-Амор в Мексике

Пляж Плайя-дель-Амор Фото: The Sydney Morning Herald

Пляж Плайя-дель-Амор, расположенный на необитаемом острове Мариета, является одним из самых удивительных пляжей в мире из-за своей особенной природной структуры. Место представляет собой кратер на поверхности зеленого острова, а на его дне располагается пляж с кристально чистой водой. Остров является национальным заповедником и пользуется особой популярностью у любителей снорклинга. Благодаря чистейшей воде здесь можно наблюдать за экзотическими рыбами, большими черепахами и дельфинами, а в зимний период сюда часто приплывают киты.

На острове нет кафе или клубов. Все развлечения предполагают активные или созерцательные виды отдыха. К ним относятся пешие экскурсии, квесты, дайвинг и поездки на катере.

Из России есть прямые авиарейсы до города Пуэрто-Вальярта, оттуда, чтобы оказаться на необычном пляже, нужно арендовать лодку либо заказать экскурсию в местном турагентстве. Лучше делать это предварительно, так как правительство ограничивает количество посетителей, чтобы сохранить экологию острова. Остановиться можно в отеле Hotel Tropicana. Это семейная гостиница с видом на океан и в шаговой доступности до пляжа, имеющая все удобства для комфортного проживания.

Стеклянная бухта во Владивостоке

Стеклянная бухта во Владивостоке Фото: Ирина Фастовец / фотохостинг rtraveler.ru

Стеклянная бухта – прекрасный пляж, где природа за долгие годы «скорректировала» человеческие усилия по загрязнению планеты. Еще 20 лет назад в километре от пляжа находилась свалка, которую построили прямо на берегу. Бутылки со свалки течением прибивало в сторону пляжа, разбивая их о ближайшие скалы. А море тем временем обработало осколки, придав им округлую форму. Помимо берега, который состоит из разноцветных стеклянных камешков, здесь стоит посмотреть на каменные глыбы, которые напоминают застывшую лаву. На пляже есть волейбольная площадка, детская зона, тир, доступна аренда кемпинга и летнего домика.

Во Владивосток можно долететь прямым рейсом из Москвы. А до пляжа лучше добираться на автобусе, который отправляется с Луговой площади. Остановиться можно в отеле «Влад Мотор Инн». Он находится в 10 километрах от бухты, а рядом есть торговые центры и ночные клубы.

Ночные пляжи в Дубае

Jumeirah Beach Hotel Фото: Gareth Wray / flickr.com

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В этом году муниципалитет Дубая открыл для купания три ночных пляжа в районе Jumeirah 2, Jumeirah 3 и Umm Suqeim 1. Все места оборудованы электронными дисплеями с информацией о погоде и правилами безопасности, а спасатели дежурят всю ночь. На пляжах будут стоять мощные прожекторы, которые позволят спокойно плавать даже в ночное время.

В Дубай можно долететь прямым рейсом из Москвы. А на пляж Jumeirah 2 лучше добираться на автобусе из Madinat Jumeirah. В шаговой доступности от ночного пляжа находится отель Bulgari Resort Dubai со спа-сауной, подводным массажем и изысканной кухней.

Пляжи Ливадии в Приморском крае

Бухта Рифовая Фото: rifovaya.ru

Пляжи Ливадии расположены в бухтах Рифовая и Анна. Они находятся близко друг к другу, поэтому можно увидеть сразу несколько пляжных зон с разным ландшафтом. С одной стороны пляжи окружают густые таежные леса, а с другой – Тихий океан, который создает неповторимый пейзаж. Пляж обладает развитой инфраструктурой: здесь много баз для отдыха, удобные дороги, пункты проката и кафе.

До Ливадии можно доехать из Владивостока на автобусе №506, который доезжает до Находки. Далее можно сесть на местный автобус или дойти до пляжа пешком. Остановиться можно в базе отдыха «27 Регион – Ливадия», которая находится в шаговой доступности от берега, а также обладает развитой инфраструктурой и анимацией для детей и взрослых.

Фламинго-бич на острове Аруба

Фламинго-бич на острове Аруба Фото: Bevis Chin / flickr.com

Фламинго-бич находится на искусственно созданном атолле, который принадлежит люксовому курорту Renaissance Aruba Resort & Casino. Место покорит туристов не только белым песком и бирюзовыми водами, но и розовыми фламинго, которые спокойно прогуливаются вдоль берега.

На самом деле эти гордые птицы любят взаимодействовать с людьми, поэтому не стоит удивляться тому, что они спокойно едят из рук и купаются вместе с вами. Однако доступ к пляжу начинается от 100 долларов и ограничен максимум 30 посетителями. Детей в целях безопасности не допускают.

Прямого рейса из Москвы в Арубу нет. Самый экономный вариант – перелет через Амстердам в Международный аэропорт имени королевы Беатрикс. Добраться до пляжа можно на одной из лодок, которые регулярно курсируют между гаванью и островом. Остановиться можно в отеле Renaissance Wind Creek Aruba Resort, который расположен рядом с гаванью, откуда можно отправиться на Фламинго-бич.

Экопляж «Маяк» в Сочи

Экопляж «Маяк» в Сочи Фото: YouTube

Пляж «Маяк» понравится тем, кто неравнодушен к окружающей природе – наряду с комфортными условиями для семейного отдыха здесь продуман экологический аспект. Например, мебель на пляже сделана из переработанного пластика, а фонари используют энергосберегающие лампы. На территории также установлен фандомат для сбора бутылок. За выброшенное туда вторсырье вы получите чек, который сможете использовать в качестве скидки в нескольких ближайших кафе.

Здесь часто проходят концерты и анимированные представления для детей и взрослых. Также на пляже есть площадка для йоги с искусственным прудом, солнечные ванны, бани и рестораны. Еще здесь можно заняться сапсерфингом – катанием на доске с веслом по спокойной воде – и другими активными видами отдыха.

Пляж располагается недалеко от Морского вокзала и одноименной остановки. Добраться сюда можно на автобусах или на маршрутном такси. Хорошим вариантом для ночевки может стать отель «Грейс Горизонт». В гостинице есть бар, ресторан и сауна, а море находится в шаговой доступности.