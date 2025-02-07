70% российских туристов предпочитают мини-отели

При этом их внешний вид играет не менее важную роль, чем интерьер. А вот видовые номера в гостиницах оказались не столь важны гостям. Опрос провела компания Pergaev Bureau.

Примечательно, что важным атрибутом пребывания в мини-отеле для путешественников является качественный сон. Именно он чаще других способен заставить туриста вернуться в отель еще раз. При этом к услугам больших отельных комплексов в поездках обращаются лишь 19%. Звездность отеля учитывают 54% респондентов.

Для большинства опрошенных локация остается одним из главных критериев при выборе гостиницы. Так, 44% респондентов отдают предпочтение отелям, расположенным внутри Садового кольца, 29% селятся внутри Третьего транспортного кольца. Спальные отдаленные районы Москвы выбирают 27% туристов.

Интересно распределились голоса относительно окружения гостиниц. Респондентов спросили: «Что должно находиться в пешей доступности от места проживания для комфортного отдыха?» 41% туристов отдали голоса за удобное расположение остановок общественного транспорта, 30% – за достопримечательности, 16% — за рестораны и кафе и 13% — за магазины/торговые центры.

Однако не только бытовые вопросы волнуют туристов при выборе отеля. Оказалось, архитектурные решения играют далеко не последнюю роль. Многие из них – 55% — обращают внимание на внешний вид здания, стиль фасада и его уникальность. Наиболее популярные стили в архитектуре отелей у путешественников — сочетание неоконструктивизма, модерна и хай-тека (распространенный стиль небоскребов и современных зданий малой этажности), минимализм и лофт: им респонденты отдали предпочтение в равной степени — по 25% каждому. Реже всего туристы выбирают отели, фасады которых выполнены в стиле конструктивизма (авангардное направление советской архитектуры 1920-х годов) — всего 9,6% опрошенных. Как известно, внутреннее убранство отеля может разительно отличаться от внешнего облика. Но, как показал опрос, в большинстве случаев респонденты не приветствуют такие сюрпризы. В 29% случаев выбирают интерьер отеля в стиле минимализма, в 21% — лофт. Стиль барокко по вкусу только 4% опрошенных. При этом 56% респондентов предпочитают светлый интерьер номера, в котором доминируют пастельные тона.

Что касается элементов удобства отеля, мнения туристов разделились. Важным атрибутом 34% респондентов посчитали наличие в номере небольшой кухни с минимальным оборудованием, что само по себе является редкостью в столичных гостиницах. Выглядит так, будто на рынке есть свободная ниша, пользующаяся высоким спросом. Ресторан необходим 32% опрошенных. Поровну разделились голоса за бассейн на территории отеля и уборную комнату в спальной зоне номера — по 28% соответственно. Чуть меньше — по 25% — набрали такие параметры, как наличие полноценной ванны в комнате и эстетичное, функциональное лобби. 24% готовы остановить свой выбор на отеле, если в номере выполнен дизайнерский интерьер. Наличие в отеле тренажерного зала или терм (сауна, баня, хамам и т. д.) может заинтересовать по 16% респондентов соответственно. Как ни странно, детская комната необходима только 13% туристов, спа — 9%, сервис для животных — 8% и собственная медслужба/врач при отеле — 5%.

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На вопрос «Что должно включать лобби отеля для вашего максимального комфорта?» 65% опрошенных отметили, что важнейшим элементом является стойка ресепшн. Кроме того, 61% респондентов выделили светлую просторную зону ожидания с мягкой мебелью как необходимый элемент лобби; 29% туристов отдали предпочтение наличию лобби-бара; 15% нужна фото-зона с арт-объектами/декорациями и 13% — библиотека. За переговорные/коворкинги отдали свои голоса 9% человек.

А вот видовые номера в гостиницах оказались не столь важны гостям. Большинство респондентов, участвовавших в опросе, не обращают внимание на эту опцию (57%). При этом, по мнению 63% респондентов, правильно подобранные элементы декора в общественных пространствах отеля не только украшают интерьер, но и способствуют формированию положительного имиджа заведения. Однако 48% респондентов отметили, что в отелях, в которых они останавливались, не видели арт-объектов.

По ряду критериев отели Москвы получили положительные отзывы туристов: 84% опрошенных понравилось состояние санузлов в номерах; 82% отметили, что мебель в номерах соответствует их ожиданиям; навигация также получила высокую оценку — 72% путешественников отметили, что им было легко ориентироваться в отеле; 69% респондентов положительно оценили световое зонирование в номерах. Если говорить о системе питания, большинство выбирает только завтраки — 46%, а завтрак и ужин нужны 25% опрошенных.

«Наше исследование выявило предпочтения, важные для формирования дизайна гостиниц, и мы даже нащупали нереализованный спрос на рынке. Оказалось, что близость к достопримечательностям и номера с видом не являются решающими факторами для выбора отеля. Гораздо важнее для гостей транспортная доступность и расположение внутри Третьего транспортного кольца. Исследование также выявило нереализованный спрос на номера с кухней с минимальным набором оборудования. Таких предложений на рынке очень мало, и, как видим, наличие данной функции сильно повысит привлекательность для гостей. В целом московские гостиницы удовлетворяют потребности гостей, но наименьшей эстетикой и удобством среди всех дизайн-параметров обладает светодизайн. Отельерам явно нужно уделять больше внимания этому вопросу. Исследование также показало готовность гостей заплатить немного больше за проживание в отеле с более высоким уровнем декоративного оформления», — прокомментировал Сергей Пергаев, основатель и креативный директор Pergaev Bureau.

Ранее Комитет по туризму города Москвы сообщил, что пиковая загрузка столичных гостиниц в начале 2025 года пришлась на 3–4 января, совпав с наиболее насыщенным периодом программы проекта «Зима в Москве». Это в очередной раз подтверждает положительное влияние событийной повестки столицы на въездной турпоток и ее имидж в целом. Масштабные городские мероприятия создают для жителей и туристов возможности для разнообразного отдыха, а для индустрии гостеприимства и смежных отраслей – благоприятные условия развития.