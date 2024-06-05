708 собак и кошек: в Сочи прошел фестиваль «Море лап» – для хозяев и их питомцев

Первый в истории pet friendly фестиваль на Черноморском побережье посетили более 1200 гостей из Сочи, Москвы, Подмосковья, Екатеринбурга и других крупных городов России.

Фестиваль прошел в «Сочи Парк Отеле», расположенном в Олимпийском парке. К участникам фестиваля присоединились и гости отеля, который уже больше года придерживается концепции pet friendly. Среди пушистых гостей фестиваля зарегистрировались 708 питомцев, в том числе 42 кошки. Больше всего среди участников оказалось французских бульдогов, корги, чихуахуа, йоркширских терьеров и хаски.

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Со сцены гостей фестиваля приветствовали голоса популярной городской радиостанции Сочи – Сергей Зайцев и Светлана Процевская.



Среди площадок фестиваля: лекторий, где гости узнали самые актуальные и полезные правила ухода за питомцами, в мобильной ветлаборатории можно было получить консультацию и сдать бесплатный анализ крови, партнеры фестиваля консультировали посетителей по подбору кормов и ухода, в зоне аджилити четверолапые посетители смогли преодолеть полосу препятствий.



Особое внимание гостей привлекла «Трогательная зона», организованная фондом «Твой друг» и приютом Cats and Dogs. На площадке фонда гости могли познакомиться с животными, которые находятся в поисках дома.