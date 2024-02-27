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№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

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Подарок от РЖД: 8 марта женщинам сделают скидки на билеты

Фото: архив Russian Traveler

Купить их можно уже сейчас.

В РЖД сделают скидку для женщин на билеты с выездом 8 марта. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

Как отмечается, акция будет распространяться на поездки в поездах «Сапсан», некоторых скоростных «Ласточках» и туристических поездах «Рускеальский экспресс», «Уральский экспресс», «Переславский экспресс», «Бобрёнок» и другие. 

Скидка на билеты составит 20%. К примеру, если стоимость билета в базовый класс «Сапсана» № 780 составляет 3 494 рубля, то с учетом скидки она будет 2 795 рублей. Оформить билеты по выгодной цене на сайте, в кассах или приложении «РЖД Пассажирам» можно уже сейчас.

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