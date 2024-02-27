Подарок от РЖД: 8 марта женщинам сделают скидки на билеты

Купить их можно уже сейчас.
В РЖД сделают скидку для женщин на билеты с выездом 8 марта. Об этом говорится в телеграм-канале компании.
Как отмечается, акция будет распространяться на поездки в поездах «Сапсан», некоторых скоростных «Ласточках» и туристических поездах «Рускеальский экспресс», «Уральский экспресс», «Переславский экспресс», «Бобрёнок» и другие.
Скидка на билеты составит 20%. К примеру, если стоимость билета в базовый класс «Сапсана» № 780 составляет 3 494 рубля, то с учетом скидки она будет 2 795 рублей. Оформить билеты по выгодной цене на сайте, в кассах или приложении «РЖД Пассажирам» можно уже сейчас.
В поездах пассажирам верхних полок официально разрешили сидеть на нижних
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