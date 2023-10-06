Пышные тропики, подводное царство и астроэкскурсии: 8 причин побывать на Мальдивах

Мы привыкли считать поездку на Мальдивы каким-то недостижимым уровнем роскоши, но часто забываем, что сейчас это очень даже популярное (и вполне доступное) направление. Редактор Russian Traveler побывала на одном из островов в заливе атолла Баа и рассказывает, чем туристов могут удивить и порадовать Мальдивы.

1 Прямые рейсы и безвизовый въезд

В Мале (столицу Мальдив) можно прилететь прямыми регулярными рейсами «Аэрофлота». Визу оформлять не нужно, но за 96 часов до вылета не забудьте заполнить бесплатную электронную декларацию здоровья – ее нужно будет показать на паспортном контроле.

А ещё здесь сезон практически круглый год – что зимой, что летом (правда, дожди из-за муссонов могут нагрянуть тоже когда угодно).

2 Слияние с природой: тропики и океан

На Мальдивах вы сможете не просто прикоснуться к природе, но раствориться в ней, закутаться в зелень тропиков и синеву Индийского океана, как в цветастый саронг – этот отрез ткани традиционно носят как мужчины, так и женщины.

На суше здесь можно наблюдать за летучими лисицами – эти животные с умильными острыми мордочками то и дело перелетают с пальмы на пальму, бесшумно взмахивая перепончатыми крыльями. Они совершенно безобидны, как и вся остальная фауна Мальдивских островов, питаются мякотью и соком фруктов.

Ещё тут легко залюбоваться ящерицами – шустрыми гекконами, неторопливыми игуанами – и птицами: грациозными цаплями, которые рыбачат на мелководье, или громкими, но на удивление маленькими для своего пронзительного голоса погонышами.

Остров-курорт Милейду

Но истинное буйство красок природы прячется в подводном царстве. Берите оборудование для снорклинга или освойте азы дайвинга и отправляйтесь разглядывать стайки цветастых рыб, снующих яркими вспышками среди актиний, и рыбин покрупнее – пухлогубых, с глазами навыкате, неспешно прокладывающих себе путь в водной толще.

И все это – в зарослях кораллов, которые возвышаются друг над другом, как кварталы многоэтажек с тысячами жителей. Здесь легко встретить даже акул (это акулы-няньки и другие безобидные подвиды, которые не трогают человека).

Отличная локация для знакомства с подводным миром Мальдив – остров Милейду, где расположен одноименный пятизвездочный курорт Milaidhoo с элегантным бутик-отелем. Этот остров находится в уникальном заливе Ханифару, в сердце одноименного морского заповедника ЮНЕСКО. Уникальность его в «крючковатой» форме: в изгибе этого крюка часто скапливается планктон. Это приманивает многих необычных обитателей океана, особенно – морских дьяволов, громадных скатов манта, которые приплывают сюда кормиться целыми стаями.

Дайвинг на коралловых рифах

От курорта Milaidhoo устраивают поездки к острову поблизости, где любят гнездиться морские черепахи. Все виды морских черепах относятся к редким, поэтому беспокоить и уж тем более трогать величественных рептилий нельзя – но можно бесконечно разглядывать их, плавая рядом.

Индийский океан, при всем своем спокойствии, может внушать и благоговение: особенно когда доплываешь туда, где пронизанная солнцем кристально чистая вода перетекает в иссиня-чёрную глубину. В таких местах коралловый риф резко обрывается вниз, открывая всю непостижимость и громадность океанской бездны.

3 Полетать на гидросамолёте

Добраться до острова Милейду можно при помощи захватывающего дух 35-минутного перелета на гидроплане из международного аэропорта Мале, который взлетает и приводняется прямо на поверхность океана. Во-первых, полёт на гидросамолёте, особенно для новичков – это само по себе захватывающее приключение. Говорят, что «рожденный ползать летать не может» – а вот рождённый парить среди облаков ещё как может скользить по воде. И это потрясающее зрелище.

Во-вторых, полёт на гидроплане позволяет полюбоваться атоллами Мальдив с высоты. Мальдивский архипелаг состоит из 26 коралловых атоллов, куда входит больше тысячи островков. Все атоллы – округлой формы, и с воздуха они складываются в причудливое морское ожерелье, где каждый остров кажется жемчужиной в бирюзовой окантовке воды.

Так мальдивские атоллы выглядят с воздуха. Мальдивы – крупнейшее в мире «коралловое» государство и наименьшее по площади государство Азии. Фото: Иван Чаланов / фотохостинг rtraveler.ru

4 Райское наслаждение

Помните рекламу кокосового батончика из нулевых? Да-да, ту самую, с пальмами, белым песком и гамаком. Хотя основные съемки запомнившегося целому поколению ролика про «Баунти» проходили на острове Самуи в Таиланде, у многих он ассоциируется именно с Мальдивами. И не зря – райское наслаждение тут точно гарантировано.

Жить здесь можно или в надводных виллах на сваях в лазурной воде, или на пляжных виллах среди густых тропиков. И все они будто сошли со страниц глянцевого журнала, где красивые загорелые модели потягивают тропические коктейли, лежа у бассейна или прогуливаясь босиком по мелкому песку. Только вместо моделей в этих декорациях оказываешься ты. И получаешь внезапное откровение — чтобы наслаждаться антуражем тропической роскоши, моделью быть вообще не обязательно.

Надводная вилла на острове Милейду

История Milaidhoo – это небольшой остров-курорт, отличительной особенностью которого является приверженность местным традициям. 50 современных вилл с бассейном выполнены местным архитектором в традиционном мальдивском стиле. Расположенный неподалеку от морского заповедника Ханифару Бэй и в 126 км от столицы Мальдив, курорт Milaidhoo впервые открыл свои двери туристам в 2016 году. До этого Милейду был необитаемым — только иногда мальдивцы привозили сюда своих друзей-дайверов из Европы. Нетронутый остров идеально подошёл для курорта.

Интерьеры на виллах Milaidhoo продуманы до мелочей. Прямо у бассейна установлена небольшая круглая кровать с навесом – отличное место для солнечных ванн. В тени веранды покачивается подвесной диван с россыпью подушек – здесь удобно читать или устраивать перекус фруктами. После долгого плавания для вас могут приготовить ванну с цветами, пышной пеной и видом на океан.

А в личном инфинити-бассейне можно любоваться потрясающими мальдивскими закатами с бокалом игристого – в общем, жить свою лучшую жизнь.

Реклама

Наземная вилла на острове Милейду

Ещё одна фишка вилл на курорте: как-нибудь попробуйте совсем убрать одну из «стен» виллы, смотрящую на океан – она состоит из раздвигающихся стеклянных створок. Тогда интерьер виллы станет единым пространством с природой вокруг, и утром вас разбудят нежные краски рассвета и любопытные птицы, заглядывающие в гости.

5 Попробовать новое

Особой гордостью Milaidhoo является кухня: здесь расположены три ресторана мирового уровня. Помимо привычной всем европейской или азиатской кухни на курорте в изобилии представлена традиционная еда мальдивцев, но подают её с шиком мишленовских ресторанов. Основные ингредиенты мальдивской кухни – это тыква, тунец и кокос с хлебными лепешками чапати. Есть их можно в самых разнообразных версиях.

Обязательно попробуйте машуни – традиционный завтрак, и пандановое мороженое, приготовленное из тропического фрукта, знакомого всем жителям Океании, но неизвестного большей части туристов.

Чтобы удивить друзей дома, стоит принять участие в мастер-классе мальдивской кухни, в котором особое внимание уделено травам и специям. Или сходите на мастер-класс по коктейлям – здесь вас научат делать фирменный апероль с базиликом и малиновым джемом, коктейль на водке с маракуйей и необычный коктейль «Сансет» – на перце чили, кардамоне и с манговым соком.

6 Засмотреться на звёзды

Мальдивы – одно из немногих мест в мире, где засветка ночного неба практически отсутствует, и это делает архипелаг идеальным местом для любования звёздами. Неудивительно, что остров Milaidhoo в последние годы превратился ещё и в астрокурорт – здесь с гидом, который профессионально наблюдает за звёздами в разных частях света, можно отправиться на экскурсию по ночному небу: выучить самые заметные созвездия, рассмотреть туманности и Млечный Путь, загадать желание при виде падающих звёзд.

Астроэкскурсии устраивают и на традиционных мальдивских лодках-дхони – на них в тихую погоду выходят в море и ориентируются по звёздам без компаса, как это делали мореходы древности.

В самом океане ночью биолюминесцирует планктон – и если отправиться в это время купаться, появится абсолютно реальное ощущение, что ты плывешь среди звёздного неба. А если ночью не хочется соваться в океан с непредсказуемым дном, усеянным кораллами (сотрудники тоже так делать не советуют), то можно нырнуть в свой бассейн на вилле – выключите там основную подсветку, оставьте только мерцание крохотных лампочек на дне и плавайте среди этих почти-звёздочек, любуясь морем звёзд над головой.

Надводная вилла на острове Милейду

7 Погрузиться в историю

Milaidhoo – это во многих смыслах отель-музей, вдохновленный историей и наследием Мальдивских островов. В самом ДНК курорта зашито переосмысление истории для того, чтобы вывести её на новый уровень роскоши и свободы, но при этом не забыть о собственных корнях.

При создании курорта архитекторы и дизайнеры вдохновлялись тем, как жили мальдивские султаны. Они хотели создать такую же атмосферу для гостей и преуспели. Крошечные детали напоминают об истории Мальдив – резная мебель здесь стоит на изящных ножках, а лёгкая плетёная мебель придаёт интерьеру простоты. На стенах – тарелки, вручную расписанные традиционными орнаментами. Двери в спа здесь напоминают о дверях мальдивских жилищ, а каменные стены сделаны из подручных материалов, которыми снабжает природа вокруг – так строили в прошлом.

Один из ресторанов курорта, Ba'theli – построен в форме стоящих на сваях трех традиционных мальдивских лодок-дхони и назван в их честь. Такие лодки, изготовленные местными мастерами, отправлялись от острова к острову, чтобы предлагать свои товары гостям, собирая и распространяя знания о далеких землях. Меню этого ресторана основано на традиционных мальдивских блюдах, а многие рецепты восходят ко временам древней морской Дороги Специй.

Грамотно на курорте поработали и с цветовой гаммой: повсюду глаз радуют акценты незабудково-голубого цвета (его ещё называют цветом яйца малиновки), что красиво перекликается с лазурным океаном.

Традиционный ресторан Ba'theli, расположенный на мальдивских лодках-дхони курорта Milaidhoo

Россия заняла первое место по турпотоку на Мальдивы читать

8 Не забыть про экологичность

Остров живёт практически полностью на своих ресурсах – здесь создают собственную энергию, опресняют морскую воду, выращивают продукты. Найти на Милейду что-либо в пластиковой упаковке практически невозможно, и это один из главных знаков качества курорта, который действительно думает о будущем острова и планеты.

О сохранении биоразнообразия тоже заботятся – например, тут работает проект по спасению и изучению морских черепах Olive retreat project — в его рамках морские биологи реабилитируют травмированных животных, проводят мониторинг численности, устанавливают GPS-датчики, чтобы следить за судьбой редких рептилий. Также здесь восстанавливают коралловые рифы, чтобы спасти их от вымирания.