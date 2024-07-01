8% россиян хотят работать в отпуске

«Авито. Работа» опубликовала данные нового исследования.

Оказалось, что работодателям значительно чаще приходится просить уйти в отпуск мужчин, чем женщин (31% против 21%).



В отпуск по инициативе работодателя нередко отправляли специалистов банков и инвестиций (36%), искусства, развлечений и масс-медиа (34%), онлайн-торговли (33%), маркетинга, рекламы и PR (33%).

Реклама

Также выяснилось, что во время последнего отпуска работали 39% россиян: не хотели выходить из рабочего процесса 8% опрошенных, 18% оставались на связи по срочным и важным задачам, а 14% подключались в работе только в единичных случаях.