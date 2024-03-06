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8 священных гор мира: от Фудзи до Олимпа

Фото: Михаил Самарин / фотохостинг rtraveler.ru

Непокорённая гора Мачапучаре, Непал

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В любой культуре и на любом континенте горы всегда стояли особняком и были овеяны легендами. Неудивительно! Близкие к небу и недоступные, суровые и величественные, горы считались обителью богов и духов. Им поклонялись, к ним совершали паломничества, в их честь возводили храмы и проводили обряды. Вот и новый автомобиль KAIYI был назван в честь Куньлунь, одной из крупнейших горных систем Азии. Рассказываем о горах, которыми вдохновлен автомобиль, и о других (известных и не очень) горных вершинах, которые почитаются у разных народов мира.

У автомобильного бренда KAIYI вышел новый кроссовер с интересным названием KAIYI X7 Kunlun. Автомобиль назвали в честь впечатляющей горной системы в Азии, которая тянется от Памира до Сино-Тибетских гор и окаймляет Тибет с севера. Несмотря на это, про Куньлунь мало кто знает, хотя про другие азиатские горные системы – Гималаи или Тянь-Шань – слышали все. 

Мы решили это исправить: вместе с брендом KAIYI рассказываем о восьми значимых горных вершинах в разных уголках мира. Одни из них на слуху, про другие вы могли и не знать, но все они с древности почитаются местными жителями и считаются священными. 

1

Куньлунь (Китай, высшая точка – 7723 метра)

KAIYI X7 Kunlun

Итак, Куньлунь – одна из крупнейших горных систем Азии. Неудивительно, что с ней связано множество легенд. В мифологии древних китайцев так называлась священная гора на окраине земли. Считалось, что на вершине Куньлуня обитает небесный правитель и что именно здесь находится даосский рай, полный чудес, сокровищ и фантастических животных.

Также китайцы верили, что Куньлунь оберегает дух с туловищем тигра и лицом человека и что здесь небо соединяется с землей, а солнце и луна отдыхают на склонах горы. Считается, что первым европейцем, который увидел Куньлунь своими глазами, был Марко Поло, а среди российских путешественников здесь побывал Николай Пржевальский.

2

Олимп (Греция, высшая точка – 2918 метров)

Фото: Nadia Kompan / фотохостинг rtraveler.ru
Закат в национальном парке горы Олимп. Ночевка на краю обрыва перед последним, самым сложным этапом восхождения на вершину Олимпа.

Олимп – одна из самых известных гор в мире. Правда, на самом деле это целый горный массив. Именно Олимп воспевается в древнегреческих мифах и поэмах Гомера. Считалось, что вершина горы упирается в мир небожителей, где царствует Зевс и другие боги. С Олимпа они наблюдали за происходящим на Земле из своих сияющих чертогов.

Кстати, свой Олимп есть даже на Марсе. Это потухший вулкан, высота которого – 26 км! Марсианский Олимп считается самой высокой горой во всей Солнечной системе. 

3

Белуха (Россия, 4506 метров)

Фото: Светлана Казина / фотохостинг rtraveler.ru
Белуха

Белуха – высочайшая вершина Алтая, одна из самых высоких гор в России и место силы для многих туристов. Некоторые верят, что именно здесь располагается Шамбала – мифическое царство богов в буддизме. Староверы считали, что здесь расположено Беловодье – божественная страна, где нет войн и болезней. Белухой вдохновлялся художник Николай Рерих, по следам которого к «белой царице Алтая» до сих пор едут многочисленные паломники. 

Гора считается священным местом для алтайцев и местных шаманов. Согласно древним поверьям, Белуха отождествляется с богиней Умай – матерью всех тюркских народов, покровительницей рожениц, гор и плодородия. 

KAIYI X7 Kunlun – мощный автомобиль с яркой внешностью
4

Мачапучаре (Непал, 6998 метров)

Фото: Roman Samotes / фотохостинг rtraveler.ru
Мачапучаре

Мачапучаре – гора в Непале, расположенная в национальном парке Сагарматха. Она является священной горой – считается, что именно на её вершине живёт бог Шива. Из-за этого Мачапучаре до сих пор остаётся непокорённой: правительство Непала объявило гору закрытой для альпинизма, чтобы не тревожить богов. Единственная попытка покорить Мачапучаре состоялась в 1957 году, но и тогда альпинисты прервали восхождение и не ступили на вершину из уважения к местным обычаям.  

С непальского «Мачапучаре» переводится как «рыбий хвост» – раздвоенная вершина горы и впрямь похожа на каменный хвост гигантской рыбины. 

5

Афон (Греция, 2033 метра)

Фото: Дмитрий Петренко / фотохостинг rtraveler.ru
Закат на Афоне с видом на монастырь Дохиар

Святая гора Афон расположена на полуострове Халкидики на северо-востоке Греции. Здесь находится крупнейшее в мире средоточение православного монашества – Афон даже считается автономным монашеским государством! На горе два десятка обителей и множество православных святынь. 

Каждый год сюда стекаются десятки тысяч паломников, но все они мужчины – женщинам на Афоне находиться запрещено. Это связано с преданием о том, что святая гора была отдана в удел самой Богородице, когда та восхитилась красотой здешних мест. Кроме неё, ни одна женщина не должна ступать на эти земли. 

6

Шалбуздаг (Россия, 4142 метра)

Фото: Вера Кетова / фотохостинг rtraveler.ru
Шалбуздаг

Гора Шалбуздаг расположена в Дагестане и является местом святынь мусульманских паломников со всего Кавказа. Считается, что семикратное восхождение на Шалбуздаг приравнивается к паломничеству в Мекку! 

Здесь находится могила святого Сулеймана, тело которого якобы перенесли на гору четыре божественных голубя. Согласно преданиям, именно здесь в VII-VIII веках, во время арабо-хазарской войны нашли убежище курайшиты, потомки пророка Мухаммеда, которые оставили на горе часть своего духа. 

7

Кисилях (Россия, 1070 метров)

Фото: Кирилл Уютнов / фотохостинг rtraveler.ru
Кисилях

«Кисилях», или «кигилях» – это искаженное якутское «киhилээх», что означает «где есть люди». Гора Кисилях находится вдали от цивилизации, в восточной части Верхоянского района Якутии, и входит в хребет Черского. Эти места считаются у якутов священными — они считают, что раньше сюда поднимались шаманы для общения с высшими силами. 

Своим названиям Кисилях обязана причудливым каменным останцам, которые образовались здесь под воздействием ветра и перепадов температур – они напоминают окаменевших людей, замерших среди суровой пустоши. Согласно одному из поверий, это злые северные духи обратили замерзающих жителей в камни. По другой легенде, все каменные кисиляхи — это и есть сами якутские божества гор, айыы, а в этих местах расположены врата в их обитель. 

8

Фудзи (Япония, 3776 метров)

Фото: Евгений Доманов / фотохостинг rtraveler.ru
Фудзи

Гора Фудзи (Фудзияма) – это активный стратовулкан, который стал культовым и самым узнаваемым символом Японии наряду с сакурой и гейшами в кимоно. Японцы почтительно называют гору «Фудзи-сан». Вулкан расположен на острове Хонсю, примерно в 100 километрах от Токио, и является самой высокой горой в Японии. Считается, что здесь обитает множество божеств, но главной богиней Фудзи является принцесса Коноханасакуя.  

Фудзи воспета в бесчисленных хокку, её силуэт виднеется на самых знаменитых японских гравюрах. Японцы верят, что каждый должен однажды совершить восхождение на священную гору. 

Интересный факт: Фудзи находится в частном владении и принадлежит синтоистскому храму. Такой подарок святилищу сделал в XVII веке сёгун и принц Минамото, Токугава Иэясу. Подлинность дарственной подтвердил японский верховный суд уже в XX веке. 

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