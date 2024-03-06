8 священных гор мира: от Фудзи до Олимпа

В любой культуре и на любом континенте горы всегда стояли особняком и были овеяны легендами. Неудивительно! Близкие к небу и недоступные, суровые и величественные, горы считались обителью богов и духов. Им поклонялись, к ним совершали паломничества, в их честь возводили храмы и проводили обряды. Вот и новый автомобиль KAIYI был назван в честь Куньлунь, одной из крупнейших горных систем Азии. Рассказываем о горах, которыми вдохновлен автомобиль, и о других (известных и не очень) горных вершинах, которые почитаются у разных народов мира.

У автомобильного бренда KAIYI вышел новый кроссовер с интересным названием KAIYI X7 Kunlun. Автомобиль назвали в честь впечатляющей горной системы в Азии, которая тянется от Памира до Сино-Тибетских гор и окаймляет Тибет с севера. Несмотря на это, про Куньлунь мало кто знает, хотя про другие азиатские горные системы – Гималаи или Тянь-Шань – слышали все.

Мы решили это исправить: вместе с брендом KAIYI рассказываем о восьми значимых горных вершинах в разных уголках мира. Одни из них на слуху, про другие вы могли и не знать, но все они с древности почитаются местными жителями и считаются священными.

1 Куньлунь (Китай, высшая точка – 7723 метра)

KAIYI X7 Kunlun

Итак, Куньлунь – одна из крупнейших горных систем Азии. Неудивительно, что с ней связано множество легенд. В мифологии древних китайцев так называлась священная гора на окраине земли. Считалось, что на вершине Куньлуня обитает небесный правитель и что именно здесь находится даосский рай, полный чудес, сокровищ и фантастических животных.

Также китайцы верили, что Куньлунь оберегает дух с туловищем тигра и лицом человека и что здесь небо соединяется с землей, а солнце и луна отдыхают на склонах горы. Считается, что первым европейцем, который увидел Куньлунь своими глазами, был Марко Поло, а среди российских путешественников здесь побывал Николай Пржевальский.

Новый KAIYI X7 Kunlun испытывали именно в ландшафтах горной системы Куньлунь – на высоте до 5000 метров над уровнем моря, в суровых условиях и при температурах, достигавших –50 °С. После такого «полигона» любое автопутешествие покажется лёгкой прогулкой.

2 Олимп (Греция, высшая точка – 2918 метров)

Закат в национальном парке горы Олимп. Ночевка на краю обрыва перед последним, самым сложным этапом восхождения на вершину Олимпа. Фото: Nadia Kompan / фотохостинг rtraveler.ru

Олимп – одна из самых известных гор в мире. Правда, на самом деле это целый горный массив. Именно Олимп воспевается в древнегреческих мифах и поэмах Гомера. Считалось, что вершина горы упирается в мир небожителей, где царствует Зевс и другие боги. С Олимпа они наблюдали за происходящим на Земле из своих сияющих чертогов.

Кстати, свой Олимп есть даже на Марсе. Это потухший вулкан, высота которого – 26 км! Марсианский Олимп считается самой высокой горой во всей Солнечной системе.

KAIYI X7 Kunlun – один из самых крупных автомобилей в своём сегменте. Его длина, ширина и высота составляют 4710, 1964 и 1705 мм соответственно, а колесная база – 2800 мм, что обеспечивает запас пространства для комфортного размещения водителя и пассажиров. В потоке он выглядит настоящим «Олимпом», сразу обращая на себя внимание.

3 Белуха (Россия, 4506 метров)

Белуха Фото: Светлана Казина / фотохостинг rtraveler.ru

Белуха – высочайшая вершина Алтая, одна из самых высоких гор в России и место силы для многих туристов. Некоторые верят, что именно здесь располагается Шамбала – мифическое царство богов в буддизме. Староверы считали, что здесь расположено Беловодье – божественная страна, где нет войн и болезней. Белухой вдохновлялся художник Николай Рерих, по следам которого к «белой царице Алтая» до сих пор едут многочисленные паломники.

Гора считается священным местом для алтайцев и местных шаманов. Согласно древним поверьям, Белуха отождествляется с богиней Умай – матерью всех тюркских народов, покровительницей рожениц, гор и плодородия.

KAIYI X7 Kunlun – мощный автомобиль с яркой внешностью

Кстати, в работе над обликом KAIYI X7 Kunlun известный фламандский дизайнер Лоуи Вермеерш вдохновлялся образом заснеженных вершин и величественных горных пиков. В первую очередь обращают на себя внимание выверенные пропорции: умеренные свесы, удлиненная колесная база, акцентированные колесные арки, заниженная линия крыши и приподнятая линия остекления – все эти решения позволили добиться внешней гармонии.

4 Мачапучаре (Непал, 6998 метров)

Мачапучаре Фото: Roman Samotes / фотохостинг rtraveler.ru

Мачапучаре – гора в Непале, расположенная в национальном парке Сагарматха. Она является священной горой – считается, что именно на её вершине живёт бог Шива. Из-за этого Мачапучаре до сих пор остаётся непокорённой: правительство Непала объявило гору закрытой для альпинизма, чтобы не тревожить богов. Единственная попытка покорить Мачапучаре состоялась в 1957 году, но и тогда альпинисты прервали восхождение и не ступили на вершину из уважения к местным обычаям.

С непальского «Мачапучаре» переводится как «рыбий хвост» – раздвоенная вершина горы и впрямь похожа на каменный хвост гигантской рыбины.

Кстати, на KAIYI X7 Kunlun как раз можно смело отправляться в путешествие по дорогам страны – например, в национальные парки с проверенными маршрутами. Это надежный и мощный кроссовер, который уже в базовой комплектации оснащён впечатляющим набором систем активной безопасности, включая помощь при подъёме и спуске по склону. Ну а дорожный просвет в 210 мм позволяет чувствовать себя уверенно при выезде с асфальтированной дороги.

5 Афон (Греция, 2033 метра)

Закат на Афоне с видом на монастырь Дохиар Фото: Дмитрий Петренко / фотохостинг rtraveler.ru

Святая гора Афон расположена на полуострове Халкидики на северо-востоке Греции. Здесь находится крупнейшее в мире средоточение православного монашества – Афон даже считается автономным монашеским государством! На горе два десятка обителей и множество православных святынь.

Каждый год сюда стекаются десятки тысяч паломников, но все они мужчины – женщинам на Афоне находиться запрещено. Это связано с преданием о том, что святая гора была отдана в удел самой Богородице, когда та восхитилась красотой здешних мест. Кроме неё, ни одна женщина не должна ступать на эти земли.

В России KAIYI X7 Kunlun доступен с двумя турбодвигателями 1,6 или 2 литра – и тот, и другой комплектуются роботизированной коробкой передач 7DCT. Такая «начинка» идеально подходит как для длительных автопутешествий по городам, так и для вылазок на лоно природы.

6 Шалбуздаг (Россия, 4142 метра)

Шалбуздаг Фото: Вера Кетова / фотохостинг rtraveler.ru

Гора Шалбуздаг расположена в Дагестане и является местом святынь мусульманских паломников со всего Кавказа. Считается, что семикратное восхождение на Шалбуздаг приравнивается к паломничеству в Мекку!

Здесь находится могила святого Сулеймана, тело которого якобы перенесли на гору четыре божественных голубя. Согласно преданиям, именно здесь в VII-VIII веках, во время арабо-хазарской войны нашли убежище курайшиты, потомки пророка Мухаммеда, которые оставили на горе часть своего духа.

Большой багажник 546 л – приятная опция при длительных путешествиях. В него получится вместить и чемоданы, и экипировку, и всевозможные тревел-аксессуары. Для удобства в KAIYI X7 Kunlun он оснащён электроприводом и функцией бесконтактного открывания.

7 Кисилях (Россия, 1070 метров)

Кисилях Фото: Кирилл Уютнов / фотохостинг rtraveler.ru

«Кисилях», или «кигилях» – это искаженное якутское «киhилээх», что означает «где есть люди». Гора Кисилях находится вдали от цивилизации, в восточной части Верхоянского района Якутии, и входит в хребет Черского. Эти места считаются у якутов священными — они считают, что раньше сюда поднимались шаманы для общения с высшими силами.

Своим названиям Кисилях обязана причудливым каменным останцам, которые образовались здесь под воздействием ветра и перепадов температур – они напоминают окаменевших людей, замерших среди суровой пустоши. Согласно одному из поверий, это злые северные духи обратили замерзающих жителей в камни. По другой легенде, все каменные кисиляхи — это и есть сами якутские божества гор, айыы, а в этих местах расположены врата в их обитель.

KAIYI X7 Kunlun подготовлен для эксплуатации в разных климатических условиях. В «Зимний пакет» входят подогрев передних и задних сидений, обогрев руля, а также подогрев форсунок омывателя – в морозы эти опции сложно переоценить.

8 Фудзи (Япония, 3776 метров)

Фудзи Фото: Евгений Доманов / фотохостинг rtraveler.ru

Гора Фудзи (Фудзияма) – это активный стратовулкан, который стал культовым и самым узнаваемым символом Японии наряду с сакурой и гейшами в кимоно. Японцы почтительно называют гору «Фудзи-сан». Вулкан расположен на острове Хонсю, примерно в 100 километрах от Токио, и является самой высокой горой в Японии. Считается, что здесь обитает множество божеств, но главной богиней Фудзи является принцесса Коноханасакуя.

Фудзи воспета в бесчисленных хокку, её силуэт виднеется на самых знаменитых японских гравюрах. Японцы верят, что каждый должен однажды совершить восхождение на священную гору.

Интересный факт: Фудзи находится в частном владении и принадлежит синтоистскому храму. Такой подарок святилищу сделал в XVII веке сёгун и принц Минамото, Токугава Иэясу. Подлинность дарственной подтвердил японский верховный суд уже в XX веке.