80% номерного фонда Карачаево-Черкесии на майские праздники забронировали заранее

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На майские праздники в Карачаево-Черкесию приедет множество туристов. Согласно информации от министерства туризма и курортов, 78% номерного фонда уже забронировано. В некоторых известных отелях уровень бронирования достигает 95%, что выше прошлогодних показателей на 5%.

В республике работает около 200 отелей, баз отдыха и пансионатов, предоставляющих в общей сложности около 12 тыс. номеров для отдыхающих. Самые популярные места для туристов: туристический комплекс Медовые водопады, Домбай, Архыз, а также Тебердинский национальный парк. Гостям доступно 17 канатных дорог и более 30 горнолыжных трасс разной сложности, общая протяженность которых превышает 50 километров.