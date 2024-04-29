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80% номерного фонда Карачаево-Черкесии на майские праздники забронировали заранее

Фото: горы Карачаево-Черкессии

Евгений Гайдук

Регион становится все популярнее.

На майские праздники в Карачаево-Черкесию приедет множество туристов. Согласно информации от министерства туризма и курортов, 78% номерного фонда уже забронировано. В некоторых известных отелях уровень бронирования достигает 95%, что выше прошлогодних показателей на 5%.

В республике работает около 200 отелей, баз отдыха и пансионатов, предоставляющих в общей сложности около 12 тыс. номеров для отдыхающих. Самые популярные места для туристов: туристический комплекс Медовые водопады, Домбай, Архыз, а также Тебердинский национальный парк. Гостям доступно 17 канатных дорог и более 30 горнолыжных трасс разной сложности, общая протяженность которых превышает 50 километров.

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