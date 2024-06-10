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88% россиян в этом году путешествовали по России

Центр изучения потребительского поведения Роскачества в ходе опроса выяснил, куда россияне ездили за последний год (весна 2023 – весна 2024).

По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 88% путешествовали по России. 52% выезжали из своего федерального округа, 36% не покидали его пределы.

Самым популярным направлением для путешествия был Краснодарский край – 23% россиян побывали там за прошедший год. 15% посетили города Поволжья (Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань). Примечательно, что Санкт-Петербург и Москва оказались лишь третьими по популярности: их выбрали 11% и 10% россиян соответственно.

«Что касается поездок заграницу, то за прошедший год 12% совершали такие поездки. Самым популярным направлением является Турция — её за прошедший год посетили всего 22% среди тех, кто посещал другие страны (или 3% среди всех опрошенных)», — отметила руководитель Центра компетенций в сфере туризма Роскачества Александра Куделя.

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