9 локаций для полётов на параплане в России

Где совершать первые полёты и куда отправиться опытным параглайдерам? Собрали проверенные места, где можно встать на крыло.

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Дельтадром «Юца», Ставропольский край

Расположенный в 10 км от Пятигорска, это один из самых развитых дельтадромов, где обучают полётам с нуля. Вдобавок гора Юца (973 м) часто становится площадкой для проведения соревнований. Для проживания на территории авиационно-спортивного центра есть коттеджи и кемпинг, а в селе Юца открыт гостевой дом с отдельными и общими комнатами.

Парадром «Чегем», Кабардино-Балкария

Горный парадром, находящийся не так далеко от Эльбруса, устроен на высоте 1500 метров над уровнем моря и славится своей уникальной розой ветров. Здесь можно полетать на параплане самостоятельно или в тандеме и взять уроки у опытных инструкторов.

Кроме того, в «Чегеме» стоит устроить конную прогулку, пронестись над ущельем на зип-лайне, заняться роуп-джампингом и отправиться в поход по Чегемскому ущелью – например, посетить фотогеничный Город мёртвых близ села Эльтюбю.

В «Чегеме» – широчайший погодный диапазон. Здесь есть подходящие условия для полёта и новичков, и опытных пилотов.

Гора Пушкин-Тау, Дагестан

Пушкин-Тау – комплекс живописных скал в окрестностях города Избербаш. Если посмотреть на линию, которую образуют заходящие друг за друга склоны, с определённой точки можно ясно разглядеть профиль Пушкина. Опытные пилоты летают здесь самостоятельно, а для туристов организуют полёты в тандеме.

Если вы уверенно обращаетесь с парапланом, то для стартов в Дагестане также подходит горный район у села Кафыр-Кумух – парапланеристы называют его просто «кефир».

На высотах Эльбруса и кручах Чегета опытные горнолыжники могут перейти на новый уровень, «отрастив крылья». Фото: Oleg Paramon

Парадром «Даргавс», Северная Осетия – Алания

Новый парадром «Даргавс» (1,5 часа пути от Владикавказа) открыт круглый год. У подножия горы есть стабильный восходящий поток воздуха – здесь пробуют свои силы новички, ну а опытные спортсмены стартуют с самой высокой точки (2880 метров) и долго парят над вершинами. Спустившись с небес на землю, прогуляйтесь по горному селу Даргавс и осмотрите древний некрополь.

На парадроме «Чегем» в Кабардино-Балкарии созданы все условия для спорта и отдыха в комфортной обстановке.

Гора Клементьева, Крым

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Популярный и развитый спот для параглайдеров всех уровней – гора Клементьева у посёлка Коктебель. Парапланерный клуб «Бриз» на её южном склоне открыт с 1 апреля по 1 ноября. При нём есть школа для пилотов, мини-гостиница и кафе, а для туристов организуют полёты в тандеме.

На плато Узун-Сырт можно разбить палатку и за символический сбор пользоваться всеми благами цивилизации при клубе. С 1999 года на базе «Бриза» проводят Международные соревнования по парапланерному спорту «Кубок Коктебеля».

Геленджик, Краснодарский край

«Один из самых эффектных маршрутов в Геленджике: от Голубой Бухты к сухогрузу «Рио» около Кабардинки. Можно отлетать от склона на 100–200 метров к морю, но не больше, так как восходящие потоки с приближением к воде перестают работать и параплан снижается», – рассказывает пилот Алексей Виниченко.

Тандемные полёты в окрестностях курорта возможны круглый год. Неплохие места для самостоя-тельных спортсменов также есть у станицы Благовещенской, рядом со спотом для кайтсёрфинга, и под селом Голубицкое – неподалёку от винодельни «Поместье Голубицкое».

Организованной школы в Геленджике нет, поэтому пилотов для обучения обычно ищут через соцсети. Если решите поступить так же, для начала выясните квалификацию инструктора и уточните сертификацию оборудования.

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Курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия

В 2022 году курорт в Карачаево-Черкесской Республике стал лауреатом национальной премии «Горы России». Зимним утром здесь можно полетать над заснеженными горами на параплане в тандеме с инструктором, а продолжить день – на петляющих по склонам горнолыжных трассах разного уровня сложности.

Курорт «Красная Поляна», Краснодарский край

На курорте «Красная Поляна» тандемы стартуют с высоты 2200 метров, а финишируют – на 960 метрах. Ощутимый перепад высоты, чувство свободного полёта под облаками, захватывающий вид на Кавказский хребет и развитая инфраструктура курорта делают локацию идеальной для тех, кто хочет попробовать это приключение впервые.

В Красной Поляне можно в буквальном смысле воспарить над цивилизацией, осматривая с высоты курорты в долине Мзымты.

Эльбрус, Кабардино-Балкария

С высочайшей горы Европы летают только опытные пилоты, которые могут точно рассчитать все тонкости суровых метеорологических условий и сориентироваться при нештатных ситуациях. Старт происходит на высоте 3500 метров, а самым спокойным сезоном для полётов считается зима. Если горными лыжами вы владеете так же уверенно, как парапланом, то в сезон эти два удовольствия довольно легко совместить.