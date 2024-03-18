Точка на карте: «адские колокола» в подводной пещере Мексики

Подводная пещера Сапоте, расположенная недалеко от мексиканского города Пуэрто-Морелос, славится своими карстовыми образованиями.

Когда-то пещера Эль Сапоте в Мексике была самой обычной, с озером на дне. Со сводов капала известковая вода и, кристаллизуясь, превращалась в столбовидные известковые наросты – сталактиты. Затем свод частично обрушился, и в образовавшийся колодец начали падать деревья. Гниение органического вещества привело к заражению озера сероводородом. С очередным повышением уровня грунтовых вод карстовая воронка оказалась полностью затоплена, причем наверху скопилась дождевая пресная вода, а придонный, более плотный, слой остался сероводородным.

Уровень озера менялся, и взаимодействие двух минеральных растворов – карбонатного и сероводородного, судя по всему, превратило сталактиты в каменное подобие колоколов. Так сенот Сапоте стал популярной туристической достопримечательностью.

Погружение в сенот Сапоте начинается с небольшого, метров десять в поперечнике, озерца. Вертикально вниз ведет проход шестиметровой ширины. На глубине 30 метров он расширяется до большого грота, где и находятся странные спелеотемы – натёчные образования, прозванные дайверами «Адскими колоколами» (Hells Bells – в честь песни австралийской хард-рок-группы AC / DC).

Диаметр одних колоколов не превышает нескольких сантиметров, других – больше метра; некоторые «вложены» друг в друга, какие-то свисают разнокалиберными гирляндами. Глубже погружаться нельзя: сероводородное облако может вызвать раздражение кожи и ожоги.

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Фото: Wikimedia Commons

Сапоте была открыта не так давно, и процесс образования «колоколов» спелеологи пока представляют лишь в общих чертах. «Адские колокола» очень древние – радиометрическое датирование показало, что они начали расти примерно 5000 лет назад, и процесс продолжается до сих пор.

А зарождение на Юкатане кольцевой системы из пяти тысяч подводных пещер геологи из Северо-Западного университета в Чикаго связывают с образованием гигантской воронки от падения Чиксулубского метеорита в конце мелового периода.