«Аэрофлот» начнет избавляться от бизнес-класса в самолетах из-за нехватки бортов

Сначала «под раздачу» могут попасть курортные рейсы.

Авиакомпания «Аэрофлот» решила избавиться от бизнес-класса в нескольких самолетах из-за нехватки бортов. Прежде всего это коснется рейсов на популярных курортных направлениях, пишут «Известия».

По данным газеты, пока речь идет о девяти Superjet 100 «дочки» «Аэрофлота» — авиакомпании «Россия». Это связано с тем, что многие места в бизнес-классах остаются пустыми (пассажиры, летящие на отдых, не всегда готовы переплачивать за повышенный комфорт). А на туристических маршрутах не хватает небольших бортов на 100 мест — без бизнес-класса.

По статистике, бизнес-класс в российских самолетах часто наполовину пустой. В январе — августе 2023 года он был загружен в среднем на 42,7%, в 2022 году — на 41%. При этом на некоторых рейсах — например, между Москвой и Питером, — места повышенной комфортности пользуются спросом.

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Как объяснили эксперты, 12 кресел бизнес-класса можно заменить 25 креслами класса эконом, расположенными в пять рядов, — это позволит перевозчику продавать больше билетов. Также в компании задумались о том, чтобы убрать разделитель классов (отделяющий бизнес-класс от остальных пассажиров) и задний кухонный модуль.

Благодаря расширению пространства и появлению дополнительных мест, доход авиакомпании может вырасти на 300 млн рублей в год. Изменения планируют внести в период с осени 2024 по весну 2025 года.