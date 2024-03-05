«Аэрофлот» перевозит все больше животных на своих рейсах

Авиакомпания в 2023 году перевезла на своих рейсах почти 136 тысяч животных, это на треть больше, чем годом ранее.

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«Аэрофлот» по итогам 2023 года на треть увеличил количество перевезенных животных по сравнению с 2022 годом. На регулярных рейсах было перевезено 135,9 тысяч питомцев, из них более 98,2 тысяч – в салоне самолета, сообщили в авиакомпании.

В январе 2024 года количество перевезенных животных увеличилось на 26%, до 12,4 тысяч в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

В декабре авиакомпания запустила услугу перевозки питомцев на соседнем пассажирском кресле, если их вес вместе с контейнером не превышает 15 кг. На начало марта, по данным перевозчика, таким образом перевезено более 800 животных.