авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – результаты!
Птичий фототурнир – результаты!

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – результаты!
Птичий фототурнир – результаты!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

«Аэрофлот» перевозит все больше животных на своих рейсах

Фото: Daily Paws

Авиакомпания в 2023 году перевезла на своих рейсах почти 136 тысяч животных, это на треть больше, чем годом ранее.

«Аэрофлот» по итогам 2023 года на треть увеличил количество перевезенных животных по сравнению с 2022 годом. На регулярных рейсах было перевезено 135,9 тысяч питомцев, из них более 98,2 тысяч – в салоне самолета, сообщили в авиакомпании.

В январе 2024 года количество перевезенных животных увеличилось на 26%, до 12,4 тысяч в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

В декабре авиакомпания запустила услугу перевозки питомцев на соседнем пассажирском кресле, если их вес вместе с контейнером не превышает 15 кг. На начало марта, по данным перевозчика, таким образом перевезено более 800 животных.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024