«Аэрофлот» прекращает продажу билетов на Сейшелы

Начиная с мая авиакомпания приостанавливает рейсы на популярные острова.

В «Аэрофлоте» объявили об отмене рейсов на Сейшельские острова с 16 мая 2025 года.

Российская авиакомпания была одним из немногих крупных перевозчиков в мире, выполнявшим рейсы на популярный курорт в течение всего года. Но начиная с 14 февраля весенние рейсы до Сейшел начали пропадать из системы. Мы писали, что позже продажа билетов с 29 марта по 14 мая восстановилась, но о дальнейшем продолжении пилотной программы новостей не было.

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Сейчас в «Аэрофлоте» подтвердили, что программу приостанавливают «в связи с производственной необходимостью».

Источники подтвердили порталу TourDom, что Сейшелы остаются сезонным направлением и перевозчик не собирался продлевать программу полетов на летний сезон, когда на островах начинают дуть сильные ветра и поднимаются штормовые волны. Некоторые туристы предпочитают отдых на островах круглый год, но для многих мировых перевозчиков южное полушарие с мая по сентябрь – не самое привлекательное направление.