«Аэрофлот» разрешил возить питомцев на соседнем месте в самолете

Стоимость перевозки животного будет эквивалентна билету на взрослого пассажира.

Авиакомпания «Аэрофлот» после успешного тестирования вводит новую услугу — возможность перевозить домашнее животное (в том числе птиц) на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Как сообщает пресс-служба компании, эта услуга станет доступна на регулярных рейсах «Аэрофлота» и дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU.

Во время тестирования сервиса было перевезено более 900 питомцев. Результаты показали, что услуга пользуется спросом среди владельцев мелких животных и птиц. Кроме того, по итогам тестирования были увеличены размеры контейнера для перевозки животных в салоне бизнес-класса.

Пассажир имеет право провезти в соседнем кресле один контейнер с животным или птицей любого размера: эконом, комфорт или бизнес. Стоимость дополнительного места оплачивается по тарифам, применяемым к взрослому пассажиру.

Реклама

Согласно правилам безопасности, контейнер можно разместить только на кресле у окна. Животное должно находиться внутри переноски на протяжении всего полета. Общий вес контейнера вместе с животным не должен превышать 15 кг. Максимально допустимые размеры жесткого контейнера составляют 50х30х30 см, а полужесткого — не более 50х32х30 см. Переноска должна позволять животному стоять в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Необходимо наличие специальной ручки или петли для надежного крепления контейнера ремнем безопасности.

Нововведение вряд ли вызовет недовольство со стороны пассажиров. Однажды туроператоры провели опрос, в результате чего выяснилось: большинство людей предпочтут, чтобы их соседом в самолёте был чужой хвостатый друг, а не ребёнок. Ещё интереснее другой вывод опроса: часть опрашиваемых призналась, что путешествовать со своими питомцами им хочется больше, чем со своими детьми.

Ранее «Аэрофлот» стал предоставлять пассажирам места для сна — правда, для этого им придется выкупить весь ряд.