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«Аэрофлот» возобновил регулярное авиасообщение с Вьетнамом

Фото: Wikimedia Commons

Первый (после снятия пандемийных ограничений) прямой рейс из России во Вьетнам прибыл в Хошимин.

Как сообщает ТАСС, рейс был осуществлен на самолете Airbus-350.

«Самолет приземлился в международном аэропорту Таншоннят. В Хошимин прибыли 302 пассажира из Москвы, а по обратному маршруту отправятся 296 пассажиров», – рассказали в представительстве авиакомпании в Ханое.

Полеты будут выполняться два раза в неделю. Рейс SU292 Москва – Хошимин будет летать по средам и воскресеньям, а обратный рейс SU293 Хошимин – Москва – по понедельникам и четвергам.

С момента снятия пандемийных ограничений и до настоящего времени авиасообщение с Вьетнамом осуществлялось только по одному маршруту – в июне 2023 года российская авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять полеты из Иркутска в Ханой на самолете Sukhoi Superjet 100.

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