«Аэрофлот» запустил регулярные полеты между Калининградом и Кировском

Они будут проводиться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям.

Группа «Аэрофлот» открыла регулярные полеты между Калининградом и Кировском – теперь туристы смогут продолжить свой отпуск на Балтийском море путешествием к Баренцеву морю и наоборот. Первый рейс SU6833 вылетел 6 февраля, его осуществляла авиакомпания «Россия», говорится на сайте перевозчика.

Кировск и Апатиты входят в число самых популярных туристических направлений у «Аэрофлота». В 2024 году группа перевезла на рейсах между Москвой и Кировском и Санкт-Петербургом и Кировском более 157 000 пассажиров – это на четверть больше, чем годом ранее.

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«Мы искренне рады открытию нового рейса за полярный круг. Уверен, что жители Калининградской области полюбят удивительно красивую Арктику, воспользовавшись возможностью комфортного прямого перелета, а поклонники горнолыжного спорта оценят курорт "Большой Вудъявр" с самым продолжительным горнолыжным сезоном в России — с ноября по май», — сказал генеральный директор авиакомпании "Россия" Ян Бург.

Зимой рейсы из Калининграда на популярный горнолыжный курорт будут дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Расписание составлено так, чтобы люди могли прилетать в Кировск на выходные. Как отметили в компании-перевозчике, для всех россиян доступны билеты по государственной программе субсидированных перевозок, кроме того, действует акция бесплатной перевозке спортивного снаряжения.