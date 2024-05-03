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Аэропорт Элисты снова заработал

Unsplash

Он закрывался в начале СВО.

С начала спецоперации на Украине, аэропорт Элисты был вынужден закрыться, но после простоя он снова начнет принимать пассажиров.

Однако пока нет информации о плане полетов – такую информацию предоставили «Ленте.ру» представители администрации аэропорта.

По их словам, расписание рейсов будет объявлено уже очень скоро. С начала февраля 2022 года аэропорты на юге России остаются закрытыми, и хотя рассматривалась возможность возобновить работу аэропорта Краснодара, Минобороны не одобрило это решение.

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