Аэропорт Элисты возобновит работу с мая

Он был закрыт с февраля 2022 года.

Аэропорт города Элисты возобновит работу с 3 мая. Он был закрыт с февраля 2022 года в связи с временным ограничением полетов, сообщили в Росавиации.

«Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно, в период с 9:00 до 19:00 по московскому времени. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час», — отметили в ведомстве.

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Аэропорт Элиста расположен в столице Калмыкии, он имеет статус федерального значения. По итогам 2021 года его пассажиропоток составил 97 500 человек.

За два года, что аэропорт не работал, в нем успели провести капитальный ремонт пассажирского терминала: оснастили новым оборудованием систем регистрации, досмотра и обработки багажа. В итоге пропускная способность терминала увеличилась вдвое и теперь составляет 100 пассажиров в час. На время закрытия объекту выделяли субсидию в размере 1 346 000 рублей.

Полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя пока не восстановлены. Аэропорты в этих городах были временно закрыты в день начала специальной военной операции.