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Аэропорт в Абхазии принял тестовый рейс из Москвы

Аэропорт в Абхазии принял тестовый рейс из Москвы

Он стал первым за 30 лет.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский самолет. Тестовый рейс 7 февраля выполнил самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро», сообщает ТАСС.

На борту рейса были и.о. президента Абхазии Бадра Гунба и группа абхазских студентов. В аэропорту самолет встречали национальными танцами в исполнении танцоров Государственного хореографического ансамбля.

Аэропорт в Сухуме был построен в 1960-е годы и принимал рейсы из Москвы и других городов СССР. Но в 1990-х, после начала войны в Абхазии, он фактически перестал работать. Регулярные рейсы он не принимал с 1993 года, использовался лишь военной авиацией. К примеру, во время конфликта 2008 года он принял рейс с российскими десантниками, кроме того, там совершал посадку самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова, который прилетал на переговоры с политическим руководством республики.

Летом 2023 года Россия и Абхазия подписали соглашение о реконструкции аэропорта Сухума. Возобновление регулярного авиасообщения планируется уже к маю 2025 года. Кроме того, в этом сезоне могут расширить пропускную способность пункта Псоу на границей с Адлером, который пока рассчитан на 28 тыс. человек и 1,5 тыс. автомобилей в сутки.  КПП считается самым загруженным в России.

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