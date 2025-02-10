Аэропорт в Абхазии принял тестовый рейс из Москвы

Аэропорт в Сухуме был построен в 1960-е годы и принимал рейсы из Москвы и других городов СССР. Но в 1990-х, после начала войны в Абхазии, он фактически перестал работать. Регулярные рейсы он не принимал с 1993 года, использовался лишь военной авиацией. К примеру, во время конфликта 2008 года он принял рейс с российскими десантниками, кроме того, там совершал посадку самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова, который прилетал на переговоры с политическим руководством республики.