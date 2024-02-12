Африканская страна отменила визы для российских туристов

Теперь в Малави попасть стало проще.

Республика Малави открыла безвизовый въезд для туристов из полусотни государств. Среди ключевых источников международного туризма названа и Россия. Срок пребывания в стране без визы пока не уточняется. До последнего времени российские туристы могли приехать в эту небольшую страну на юго-востоке Африки, оформив eVisa с однократным въездом на 30 дней за 50 долларов.

Министр туризма Вера Камтукуле назвала решение правительства смелым шагом на пути к светлому будущему Малави и пригласила весь мир лично испытать чудеса страны.

Из Москвы до Малави можно долететь на самолетах Ethiopian Airlines. В системе бронирования билет round trip с вылетом 22 марта и возвращением 29-го числа стоит 139 тысяч руб. по маршруту Домодедово – Аддис‑Абеба – Лилонгве. Дорога до столицы занимает 16 часов и 14 часов – обратный перелет. Вариант с двумя пересадками этот же авиаперевозчик предлагает по цене 94,1 тысячи руб. В пути из-за длинных стыковок придется провести сначала 37 часов и 22 часа – при полете обратно в Москву. На маршруте появляются дополнительные приземления в аэропортах Дар‑эс-Салам в Танзании и Йоханнесбург в ЮАР.

Реклама

Туризм в Малави развивается и привлекает путешественников в первую очередь своими природными достопримечательностями. Так, озеро Малави является главной туристической достопримечательностью: здесь можно заниматься дайвингом, рыбалкой и каякингом. В окрестностях раскинулись национальные парки и заповедники, такие как национальный парк Лиуве (знаменитый своей популяцией львов) и парк Лаке Малави, где можно наблюдать множество видов птиц и диких животных.

Кроме того, Малави славится своими горами, включая Масунгу (высочайшая точка страны) и плато Зомба – его отличают прекрасные пейзажи и маршруты для пеших прогулок и треккинга.

Малави также известна своими культурными и этнографическими достопримечательностями. В стране можно посетить деревни местных племен, познакомиться с их традициями, ремеслами и музыкой.