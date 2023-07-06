Российские туристы полюбили африканские страны

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Компания Ethiopian Airlines поделилась интересной статистикой – в прошло году российские туристы стали в два раза чаще ездить в африканские страны. Популярнее всего – Сейшельские острова, ЮАР и Танзания. Как рассказала в интервью Майя Котляр (эксперт по туризму, гендиректор компании MAYEL Travel) – каждый год количество российских туристов в Африке увеличивается примерно на 30 процентов.

Отдельного упоминания заслуживают Марокко, Египет и Тунис, где особенно развит пляжный отдых по системе «все включено»: этот жанр пользуется у россиян особым спросом.

Самые недорогие рейсы в Йоханнесбург и Кейптаун с одной пересадкой в Абу-Даби (она длится восемь часов) продаются по цене от 65 тысяч рублей. Ожидается, что из Москвы в ЮАР могут этим летом запустить прямые авиарейсы.