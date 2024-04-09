Акула напала на россиянина на Мальдивах

Туристу понадобилась срочная операция.

На Мальдивах акула напала на туриста из России. Кадры с раненым мужчиной публикует Telegram-канал 112.

По данным канала, россиянин отдыхал в одном из элитных отелей на Мальдивах. Когда он купался возле атолла Нууну, на него набросилась хищная рыба и вцепилась в ногу. Мужчина сумел выбраться из воды, но ему понадобилась срочная помощь врачей и операция. Сейчас турист находится в больнице.

Фото: https://t.me/ENews112

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В отеле комментировать ситуацию не стали: представитель заявил журналистам, что не слышал ни о каком нападении.

В свою очередь, эксперты по туризму заявили, что инцидент можно считать редкостью на Мальдивах. В этих местах акулы редко нападают на людей, несмотря на то, что вблизи островов можно встретить 11 видов хищников, включая тигровую и большую белую акул.