Акула напугала отдыхающих на пляже в Дубае: видео

Инцидент произошел на популярном пляже Кайт-Бич.

В Дубае акула заплыла на мель и напугала отдыхающих, которые купались в Персидском заливе. Инцидент произошел на популярном пляже Кайт-Бич, купание рядом с которым из соображений безопасности разрешено лишь до захода солнца. На кадрах, появившихся в сети, виден торчащий из воды акулий плавник. Неподалеку купаются люди, а часть отдыхающих наблюдает за происходящим с берега.

Заметив опасную хищницу, спасатель по пояс зашел в воду и взмахами руки призвал купающихся выйти на берег — при этом его послушались не все. Один из отдыхающих, стоя в воде по колено, двигался параллельно с акулой и с интересом наблюдал за ней. Другая женщина оказалась рядом с хищницей в районе буйков: чтобы вернуться на берег, ей пришлось приблизиться к акуле на опасное расстояние.

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В какой-то момент купальщица набралась храбрости и начала грести в сторону пляжа, а акула, наоборот, стала погружаться в воду и они разминулись. Происходящее снимали на камеру другие туристы. При этом порой за кадром были слышны призывы выйти из воды на русском языке.

Ранее сообщалось, что пожилой моряк из Финляндии Тапио Летинен, участвовавший в кругосветных гонках Golden Globe Race 2022, потерпел кораблекрушение и спасся после суток дрейфа в открытом океане, кишащем акулами.