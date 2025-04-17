Акула укусила россиянку во время отдыха на Мальдивах

Туристке понадобилась срочная операция.

На Мальдивах россиянку укусила акула. Это произошло во время снорклинга, рассказала пострадавшая туристка телеканалу 360.

По словам девушки, она приобрела обычную экскурсию, какие проводят во всех отелях три-четыре раза в неделю. Глубина была небольшой — примерно два с половиной метра. Хищные рыбы плавали на поверхности и, как бы туристы ни пытались держаться подальше, акулы равно задевали их плавниками.

Первые полчаса снорклинга прошли спокойно. Но в какой-то момент одна из акул неожиданно напала на девушку — возможно, ее привлекла белая юбка, в которой была путешественница.

После случившегося туристку срочно доставили в больницу. Ей сделали операцию и зашили рану на руке, расходы полностью покрыл отель.

«Просто зашили рваную рану. Зашили местные врачи как могли, за что им тоже спасибо», — поделилась пострадавшая.

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Генеральный консул России в Мале рассказал журналистам, что такие случаи иногда случаются, как правило без смертельного исхода. Он отметил, что снорклинг, плавание в тропических водах всегда сопряжено с определенными рисками, при покупке экскурсий это стоит учитывать.