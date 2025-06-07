Аллергия на кошек: почему возникает и что делать? Отвечает эксперт

Кандидат медицинских наук рассказал, как распознать реакцию и нужно ли отказываться от питомца.

Аллергия на домашних животных может неожиданно проявиться у любого, независимо от возраста. От нее могут страдать и взрослые, и дети, рассказывает доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко.

Исследования показали, что аллергия на кошек имеет генетическую природу — то есть если в вашей семье были случаи аллергии, то у вас тоже есть к ней предрасположенность.

Реакция развивается тогда, когда иммунная система неверно идентифицирует безобидные вещества как угрозу и запускает ответ, характерный для борьбы с опасным агентом. В результате этого процесса организм вырабатывает большое количество антител для борьбы с аллергеном. Повторный контакт организма с этим веществом спустя некоторое время провоцирует появление схожих симптомов, поскольку иммунная система уже «натренирована» на агрессивную реакцию на внешний раздражитель.

Как рассказывает Дмитрий Карпенко, сегодня идентифицировано более 12 аллергенов, продуцируемых кошками. Самый значительный из них — белок (rFeld1), который обнаруживается на коже, эпителии и в секрете сальных желез, а также в моче кошек, но отсутствует в их слюне. У более 80% людей, страдающих аллергией на кошек, выявляются IgE-антитела именно к этому гликопротеину.

«Кошек, не вызывающих аллергию, в природе не существуют — это миф. У голых кошек, так же как и у кошек с шерстью, имеется белковый аллерген (rFeld1), который животное переносит на свою кожу во время умывания. В местах, где кот спит или ест, а также на мебели и одежде, с которыми он контактирует, остаются следы этого протеина», — поясняет эксперт.

Как проявляется аллергия на кошек?

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Аллергия проявляется в различных клинических формах:

Респираторная. Это наиболее распространенный тип аллергической реакции на кошек. Главные симптомы включают проблемы с дыхательными путями — заложенность носа, ринорею (выделения из носа), чихание, зуд и отек слизистой носа, першение в горле, кашель или сильный приступообразный кашель и одышка. К респираторным симптомам часто добавляются признаки аллергического конъюнктивита, такие как выраженное покраснение глаз, неконтролируемое слезотечение, отек век и ощущение инородного тела в глазу, а также водянистое отделяемое из глаз.

Кожная. Проявляется в форме аллергического дерматита. Основные симптомы включают зудящие красные пятна, жжение кожи и разнообразные высыпания. Сложной формой кожной аллергии является крапивница, характеризующаяся крупными розовыми волдырями, обрамленными красной каймой.

Самая тяжелая форма аллергической реакции — ангионевротический отек (отек Квинке), затрагивающий слизистые оболочки, кожу и подкожно-жировую клетчатку. Чаще всего наблюдается отек век, губ, шеи, а также слизистой горла и гортани.

Что делать при аллергии на кошек?

При аллергии на кошек нужно сократить контакты с питомцами друзей, родственников, уличными животными. На непредвиденный случай всегда носить с собой антигистаминные препараты, чтобы быстро купировать начинающийся приступ.

«Преимущественно назначают H1-блокаторы нового поколения. Они не вызывают сонливости, оказывают пролонгированное действие. При кожной аллергии дополнительно применяют антигистаминные средства местного действия. При респираторных симптомах воспаление слизистой помогают снять противоаллергические назальные капли и спреи», — рассказывает Дмитрий Карпенко.

При умеренной реакции на собственных кошек рекомендуется:

реже брать животное на руки, не целовать его, мыть руки с мылом после близкого общения с ним;

мыть, а также вычесывать питомца 1-2 раза в неделю;

ежедневно пылесосить пол, мебель, делать влажную уборку;

убрать принадлежности и предметы интерьера, способные накапливать шерсть — ковровые покрытия, тяжелые покрывала, мягкие пледы.

заменить текстильные шторы пластиковыми жалюзи;

использовать медицинскую маску при вычесывании кота.