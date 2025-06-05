Америка запретила въезд гражданам 12 стран

Для жителей ещё семи государств въезд будет ограничен «частично».

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, запрещающую въезд в страну гражданам 12 стран: Афганистана, Бирмы (Мьянмы), Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Белого дома.

Власти США посчитали эти страны «неэффективными в отношении проверки» своих граждан. По мнению президента Трампа они «представляют очень высокий риск» для Соединенных Штатов, включая террористические угрозы, высокий уровень нарушения сроков пребывания в стране и некачественную проверку при выдаче документов.

Частичные ограничения также коснулись представителей Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. На сайте отмечается, что граждане этих стран «также представляют высокий уровень риска» для США.

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Власти поясняют, что ограничения не коснутся постоянных резидентов, владельцев виз и тех граждан, чей приезд «служит национальным интересам США».

Во время своего первого президентского срока Трамп уже вводил запрет на въезд для граждан девяти стран, но ограничения были отменены его преемником. После возвращения в президентское кресло глава США вознамерился восстановить прежние порядки – правда, немного скорректировал список «нежелательных» стран (оттуда пропали Северная Корея и Сирия, но появились новые государства). По словам Трампа, это сделано, чтобы «не позволить радикальным исламским террористам въезжать в страну».