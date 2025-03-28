Американцы пытались ограбить магазин с помощью питонов

Они напали на кассира с двумя змеями.

В США двое мужчин попытались ограбить магазин, используя питонов в качестве оружия. Об этом рассказывает News 3 Channel.

История произошла трассе недалеко от города Мемфис, штат Теннесси. Двое американцев решили забрать деньги из кассы придорожного магазинчика возле заправки. Они вышли из машины с двумя питонами в руках, подошли к кассиру и начали размахивать перед ним змеями. В итоге грабители ограничились тем, что схватили с витрины несколько флаконов конопляного масла и сбежали с ними.

Продавец Маюр Равал пожаловался полицейским, что питоны его сильно напугали. Он предположил, что преступники не решились на грабеж, поскольку в магазине было много людей.

«Думаю, они хотели попытаться ограбить магазин. Змея — это, вообще-то, оружие», — сказал Равал.

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Сейчас преступников разыскивают. Известно, что с ними в машине были две женщины. Ущерб, нанесенный магазину, составил примерно 400 долларов (33 800 рублей).