Американка проползла 15 метров по канализационной трубе, чтобы спасти котенка

Животное застряло и не могло выбраться наружу.

Во Флориде (США) женщина спасла котенка, застрявшего в канализационной трубе. Для этого ей пришлось ползти 15 метров с фонарем на голове, пишет UPI.

История началась с того, что сотрудник офиса шерифа услышал жалобное мяуканье, доносящееся из трубы ливневой канализации около колонии для несовершеннолетних. На место приехала сотрудница региональной службы защиты животных сержант Меридит Роберсон. Она решила подозвать котенка к себе — и для этого включила на телефоне аудиозапись с мяуканьем взрослой кошки.

«Я включила звуки кошки-матери, а затем увидела его маленькие глазки-бусинки в конце трубы. Подойти ближе котенок не решался», — рассказала Роберсон.

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Тогда Роберсон надела налобный фонарь и залезла в канализацию. Ей пришлось поползти 15 метров, чтобы добраться до котенка и вытащить его. Животное удалось спасти — его отвезли на осмотр к ветеринару. Малыша назвали Пайпс (Трубы), ему уже начали искать хозяев.