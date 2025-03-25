Американка утопила собаку в туалете аэропорта

Она сделала это после того, как животное не пустили на рейс.

В США женщина утопила свою собаку в туалете аэропорта из-за того, что животное не пустили на рейс. Об этом случае пишет New York Post.

Элисон Лоуренс приехала в аэропорт Орландо во Флориде вместе с собакой — цвергшнауцером по кличке Тайвинн. Американка должна была вылететь в Колумбию, но на контрольно-пропускном пункте ей сказали, что собаку взять на борт нельзя из-за нехватки документов. После этого женщина пошла в туалет — уборщица рассказала, что видела ее, сидящей на полу в кабинке и вытирающей лужу воды.

Через некоторое время клинер заметила, как туристка вышла с сумками и чемоданами. В мусорном ведре лежала мертвая собака, ошейник, пакет корма и другие принадлежности. Уборщица вызвала полицию.

Тело животного направили на экспертизу, которая показала, что собака была утоплена. Хозяйку нашли и задержали — ее вычислили по по жетону на ошейнике и чипу. Теперь американке грозит тюремный срок за жестокое обращение со своим питомцем.

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