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Анапа по популярности среди туристов обогнала Сочи

Фото: центральный пляж Анапы

Wikipedia.org

Рост спроса в Анапе больше, чем на других курортах региона.

Этим летом Анапа обогнала другие курорты Кубани и заняла первое место, оставив позади, к примеру, Сочи. Как сообщает «РБК. Кубань», туристические компании отмечают такой рост: например, эксперты «Дельфина» сообщают, что «в Анапе прирост спроса составил 20-25%, на втором месте Геленджик с 18%, а в Сочи этот показатель вырос на 5%». По мнению же компании Fun& Sun, рост спроса на отдых в Анапе на 15%, при этом спрос на другие курорты остался на прошлогоднем уровне. 

«То, что было недостатком Анапы и Геленджика — отсутствие аэропорта, в итоге оказалось их достоинством. Нынешние цены на авиабилеты из Москвы в Сочи никак не помогают развитию внутреннего туризма: цена перевалила за 30 тыс. руб. На семью выходит 100 тыс. Железнодорожных билетов давно нет в продаже, поэтому в Анапу сейчас можно доехать только на машине, что очень сокращает бюджет поездки», — цитирует «РБК. Кубань» генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.

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