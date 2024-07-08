Анапа по популярности среди туристов обогнала Сочи

Рост спроса в Анапе больше, чем на других курортах региона.

Этим летом Анапа обогнала другие курорты Кубани и заняла первое место, оставив позади, к примеру, Сочи. Как сообщает «РБК. Кубань», туристические компании отмечают такой рост: например, эксперты «Дельфина» сообщают, что «в Анапе прирост спроса составил 20-25%, на втором месте Геленджик с 18%, а в Сочи этот показатель вырос на 5%». По мнению же компании Fun& Sun, рост спроса на отдых в Анапе на 15%, при этом спрос на другие курорты остался на прошлогоднем уровне.

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