Аптечка путешественника: что берём с собой?

Рассказываем, что обязательно должно быть в аптечке любого человека, который отправляется в путешествие.

Путешествие – это гарантированный способ получить новые впечатления. Но даже склонным контролировать все до мелочей людям невозможно предусмотреть все – иногда самые тщательно продуманные планы могут пойти не по сценарию. В дороге и в новом месте может случиться что угодно, от незначительной травмы или простуды до серьезных проблем со здоровьем. И именно в такие моменты наличие аптечки становится решающим фактором – для здоровья близких и собственного.

Аптечка – это первое, что вы должны положить в свой чемодан или походный рюкзак. Считайте её вашим маленьким спасательным кругом, который поможет справиться с внезапными проблемами. Она должна содержать набор лекарств, необходимых для оказания первой помощи, и быть компактной и удобной для переноски.

Кроме того, наличие аптечки поможет вам сэкономить время и деньги, избегая экстренных вызовов скорой помощи и посещения больниц в незнакомом городе. Вы сможете самостоятельно принять необходимые меры, не дожидаясь помощи извне. К тому же иногда недомогание или лёгкая травма не требует визита к врачу, но оказать помощь нужно – для этого аптечка просто необходима. Что же в неё положить?

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Аптечка путешественника: самое важное Жаропонижающие средства. Например, «Парацетамол» или «Ибупрофен». Сбивать температуру следует при 38,5 °C. Противоаллергические препараты. Пускаясь в дерзкие гастрономические эксперименты с незнакомыми продуктами, лучше не забудьте положить в аптечку антигистаминный препарат. Например, «Супрастин» или не вызывающий сонливость «Кларитин» и аналоги. А гели выручат при зуде в местах укусов комаров, мух и мошек. Средства от укачивания. Снять легкую тошноту помогут мятные или имбирные леденцы, витамин С в форме таблеток или цитрусовые, а в более серьезных ситуациях лучше иметь под рукой «Драмину» и аналоги. Средства от диареи. Адсорбент, антимикробное средство, пробиотики в случаях пресловутых экспериментов с местными специалитетами – ваши лучшие друзья. Средства от насморка. В путешествии можно подхватить насморк по множеству причин: из-за перепада климатических условий, контакта с большим количеством людей, пыли и прочих факторов. Для промывания и увлажнения носа можно использовать «Аквалор», а если нужен быстрый эффект – подойдут сосудосуживающие препараты. Препараты от боли в горле. Горло может заболеть не только от инфекции, но и перепадов температуры или употребления горячей/холодной пищи. Поэтому в аптечке всегда должно быть средство в виде спрея (для быстрого применения) и/или таблеток для рассасывания. Такое средство должно уменьшать боль и воспаление, а также обладать сразу противогрибковым и антисептическим эффектом – например, подойдет «Оралсепт» (содержащий бензадиамин) и аналоги. Мази и гели против ожогов. В том числе солнечных: чтобы не обгореть, пользуйтесь солнцезащитным кремом с защитой SPF 50, приходите на пляж до 11:00, а вечером – после 17:00. Из средств от ожогов можно захватить «Пантенол» или «Бепантен». Средства от ушибов. Первая помощь при ушибе – холод (если вы на улице, лёд можно попросить даже в ближайшем кафе). Также выручает мазь с арникой. Санитайзер и спиртовые салфетки. Особенно если вы путешествуете с маленьким ребенком – лучше всего лишний раз протереть антисептиком все поверхности в транспорте и в отеле.

Заядлым походникам, которые отправляются со своими рюкзаками и палатками в какую-нибудь лесную или горную глушь прочь от цивилизации, в аптечке нужны не только лекарства. Вот что стоит положить туда в таком случае (впрочем, кое-что из этого списка не будет лишним и в стандартной туристической аптечке):

Бинт эластичный. Бинт нестерильный/стерильный. Пластырь в рулончике. Пластырь бактерицидный. Ножницы атравматические. Медицинские салфетки. Перчатки медицинские нитриловые. Термоодеяло. Гемостатический бинт и/или губка. Турникет кровоостанавливающий (жгут). Гигиенический пакет (пригодится если не по прямому назначению, то в качестве мусорки).

Не стоит забывать и о том, что аптечка – это не только набор медикаментов, но и уверенность в своих силах и возможностях. Знание того, что у вас всегда под рукой необходимые лекарства, поможет сохранить спокойствие и концентрацию на протяжении всего путешествия.

У любых лекарственных препаратов имеются противопоказания. Перед применением внимательно читайте инструкцию, а лучше – проконсультируйтесь со специалистом.