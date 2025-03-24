Аренда жилья на майские — на Черном море. Сколько стоит?

Долгожданный отдых на весенние каникулы ждет россиян в мае - целых восемь дней можно будет расслабиться: нас ждет два четырехдневных периода с небольшим трехдневным рабочим интервалом. Многие соотечественники предпочитают провести это время на морском побережье. «РБК» подсчитали, сколько стоит аренда жилья на майские праздники на Черном море. Рассказываем, что коллегам удалось выяснить.

Интересно, что в текущем году активность в бронировании отдыха началась необычно рано. По словам Айрата Мусина, директора по маркетингу сервиса «Суточно.ру», заметный рост запросов наблюдался сразу после новогодних праздников. Это нетипично, ведь обычно всплеск бронирований происходит после февральских и мартовских праздников. Однако отсутствие дополнительных выходных на 23 февраля и 8 марта сделало майские каникулы первой возможностью для продолжительного отдыха в этом году.

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Внутренний туризм в России демонстрирует положительную динамику, что отражается на увеличении интереса к черноморским курортам. Согласно данным сервиса, бронирование жилья на майские праздники в прибрежных городах превышает показатели прошлого года на четверть. Айрат Мусин объясняет это растущей популярностью автопутешествий и повышением привлекательности отечественных курортных зон благодаря их модернизации.

В Краснодарском крае средняя цена за ночь в гостиницах и апартаментах достигает 6,7 тысяч рублей, в то время как в Крыму этот показатель несколько ниже – 5,9 тысяч рублей. Ожидается дальнейшее повышение расценок по мере приближения майских выходных.