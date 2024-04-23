Арендовать дом в путешествии – дешевле всего в Астраханской области. Эксперты провели исследование

«Авито Путешествия» подвело итоги исследования: за год количество доступных для аренды загородных домов выросло на 58% ,

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Чаще всего в краткосрочную аренду на платформе сдают двухэтажные загородные объекты, а дешевле всего снять одноэтажные – в среднем по России это стоит 5 тысяч рублей в сутки.

Эксперты изучили, сколько стоит снять загородный объект для посуточного проживания с разным количеством этажей в регионах России.

В среднем по стране весной 2024 года путешественникам проще всего найти двухэтажный дом, они занимают 49% от всех предложений, одноэтажные – 42%, трехэтажные — 7%, а четырехэтажные — 1,2%. Стоимость аренды увеличивается пропорционально этажности. Если снять одноэтажный объект площадью 50 кв. м стоит в среднем 5 тысяч рублей за ночь, то четырехэтажный размером 440 кв. м обойдется уже в 15 тысяч рублей в сутки.