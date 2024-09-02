Археолог погибла во время путешествия на «корабле викингов»

29-летняя американка принимала участие в приключенческой экспедиции, во время которой шестеро участников отправились в плавание на копии корабля викингов.

Археолог из США Карла Дана погибла во время кораблекрушения туристического судна «Наддодур», которое направлялось в Норвегию от Фарерских островов. Об этом сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на норвежские издания.

Корабль был спущен на воду после задержки, вызванной непогодой. Его целиком строили по традициям времён викингов – без двигателя, с парусами да вёслами.

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Туристическая экспедиция, которая обещала стать «незабываемым событием, которое переносит во времена викингов», должна была продлиться пять дней. Однако сообщается, что в прошлый вторник судно перевернулось недалеко от побережья Норвегии – скорее всего, причиной крушения стал шторм и сильные волны.

Корабль с шестью участниками на борту несколько раз посылал сигналы бедствия. Пяти туристам удалось выбраться на надувном спасательном плоту, но Карлы с ними не было. Позже их спас вертолёт. Поиски женщины продолжились на расстоянии сотни километров от побережья Норвегии. В результате недалеко от места кораблекрушения было обнаружено её тело. Сообщается, что никто из выживших не получил травм, но все участники находятся в сильном стрессе. А корабль – почти не повреждённый – был доставлен назад на берег.